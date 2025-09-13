3 người đàn ông xông vào nhà, hành hung phụ nữ ở Phú Thọ

(VTC News) -

Ngày 13/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo (Phú Thọ) cho biết, công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại thôn Núc Thượng.

"Công an xã đã xác minh được danh tính nhóm đối tượng hành hung và chờ kết quả giám định về sức khoẻ của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định", lãnh đạo UBND xã Tam Đảo cho biết thêm.

Nhóm côn đồ hành hung phụ nữ. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 11/9. Theo clip do camera ghi lại, 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có người phụ nữ trẻ ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, tên này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin.

Người đàn ông khác rút hung khí định ra tay với nạn nhân.

Người phụ nữ sợ hãi, nắm chặt hung khí để tránh những đòn nguy hiểm. Tuy vậy, 2 người đàn ông vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đánh đập nạn nhân.

Người đàn ông thứ 3 trong clip chứng kiến vụ việc ngăn cản, sau đó một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Thông tin ban đầu, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét những người liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân.