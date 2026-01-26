Điều tra vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà ngồi trên xe lăn

(VTC News) -

Ngày 26/1, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cho biết đơn vị xác minh, điều tra vụ cụ bà bị bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1. Sau khi nhận trình báo của gia đình bà cụ, cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi giám định thương tích, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành cụ bà ngồi trên xe lăn.

Theo video chia sẻ trên mạng xã hội, một gia đình ở phường Hai Bà Trưng thuê người phụ nữ chăm sóc, giúp việc cho bà cụ 90 tuổi, với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi xem camera giám sát, gia đình phát hiện bà cụ thường xuyên bị bạo hành. Dữ liệu camera cho thấy, người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bà cụ, dù cụ phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt.

Đặc biệt, người giúp việc nhiều lần bắt bà cụ "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu, cụ bị giúp việc tát mạnh, bẻ cổ, đánh dã man. Việc dùng bạo lực này diễn ra cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Đoạn video gây bức xúc cộng đồng mạng. Dân mạng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nữ giúp việc với người già không còn khả năng chống cự. Nhiều người đề nghị cơ quan công an sớm có hình thức xử lý nghiêm minh người giúp việc này.