Điều tra vụ ẩu đả, nghi nổ súng trên phố ở Đồng Nai

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), đơn vị đang điều tra vụ ẩu đả trên đường phố với nhiều tiếng nổ như tiếng súng, hiện trường có vỏ đạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 sáng 17/10, trên đường Đồng Khởi (thuộc khu phố 9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa), một nhóm thanh niên cầm theo mã tấu đi trên đường hò hét, chửi bới. Một lúc sau, người dân sống gần khu vực này nghe nhiều tiếng nổ như tiếng súng.

Hiện trường vụ nổ súng trên đường ở TP Biên Hòa.

Qua xác minh lực lượng chức năng xác định, có 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả tại khu vực ngã ba (giữa đường Đồng Khởi và đường Phi Trường) trước cây xăng 26.

Cụ thể, hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường Đồng Khởi hướng về ngã tư Tân Phong. Rượt đuổi đánh nhau được một đoạn, một số thanh niên đi trên xe máy tìm cách đập phá chiếc ô tô BKS 60K-295.72.

Bị tấn công, tài xế xe ô tô quay đầu chạy ngược lại và lao vào một số người đi xe máy, khiến 1 chiếc xe máy bị cuốn vào gầm. Chiếc ô tô sau đó lao lên vỉa hè và đâm vào cột cổng nhà dân thì dừng lại.

Xe máy bị cuốn vào gầm ô tô trong vụ nổ súng ở TP Biên Hoà.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã có mặt hiện trường, trách xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vỏ đạn, mã tấu do nhóm trên bỏ lại.

Theo người dân ở gần hiện trường, trước thời điểm hai nhóm thanh niên ẩu đả, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng nên không dám ra ngoài. Một lúc sau phát hiện nhiều người tham gia vụ ẩu đả đã bỏ chạy khỏi hiện trường, trong đó có người nghi bị thương nặng.

Trước đó, ở Đồng Nai cũng xảy ra vụ nổ súng khiến 2 vợ chồng thương vong ở phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Cụ thể, sáng 30/8, khi đang làm việc, Đinh Văn Toàn (làm nghề bốc vác ở chợ Hóa An, TP Biên Hòa) bị nhóm người dùng dao truy đuổi. Thấy vậy, nhiều người xung quanh đến can ngăn, nhóm này đến quán cà phê gần chợ.

Thời điểm này, Toàn bỏ đi và một lúc sau cần súng quay lại tìm đối phương. Khi nhìn thấy nhóm đối thủ trong quán cà phê, Toàn đã bắn nhiều phát khiến vợ chồng bà Đỗ Thị Tý bị thương nặng và được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Sau 5 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông M.V.A. (làm nghề buôn bán tại chợ Hóa An) đã không qua khỏi, còn bà Tý (vợ ông A.) sau một thời gian điều trị đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Văn Toàn (làm bốc vác tại chợ Hóa An, phường Hóa An, TP Biên Hòa), để điều tra về hành vi Giết người.