Công an nổ súng bắt nghi phạm cướp ô tô ở Cần Thơ bỏ chạy về Tiền Giang

(VTC News) -

Ngày 30/9, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh này đã bàn giao Ngô Bảo Trường (37 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM) cho Công an Cần Thơ để điều tra vụ nghi cướp ô tô.

Thông tin ban đầu, tối 29/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo về vụ nghi cướp ô tô xảy ra tại TP Cần Thơ. Ngay sau đó, các tổ công tác được chỉ đạo triển khai theo dõi và đón lõng đối tượng.

Nghi phạm Ngô Bảo Trường tại cơ quan điều tra.

Đến gần 23h cùng ngày, lực lượng cảnh sát phát hiện Ngô Bảo Trường lái ô tô với tốc độ cao, có thời điểm lên đến 121km/h trên Quốc lộ 1, đi theo hướng từ Mỹ Thuận đến Trung Lương (thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang)

Tổ công tác lập tức bám theo từ Cai Lậy đến ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành). Tại đây, cảnh sát đã sử dụng xe đặc chủng để chắn ngang đường, buộc Trường phải dừng lại.

Mặc dù không còn đường tẩu thoát, Trường vẫn có những hành vi manh động, buộc công an phải nổ súng để khống chế và bắt giữ.

Sau đó, Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao Ngô Bảo Trường cùng chiếc ô tô cho Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.