Điều tra nguyên nhân vụ cháy trong đêm khiến một thanh niên tử vong

(VTC News) -

Hiện trường vụ cháy.

Ông Vũ Văn Thê - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết thông tin trên vào chiều 3/12.

Kkhoảng 0h52 ngày 2/12, nhận được tin báo tại nhà ông Nguyễn Văn Trữ (cụm 5, thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cháy, Chủ tịch UBND xã đã huy động lực lượng, phương tiện kịp thời có mặt để dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 thanh niên tử vong trong phòng riêng.

Đến khoảng 1h8, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, kiểm tra hiện trường, lực lượng chữa cháy địa phương phát hiện một người chết là anh Nguyễn Trọng Cảnh (SN 1999, con trai ông Trữ).

Khu vực xảy ra vụ cháy rộng khoảng 10m2, là phòng ngủ riêng của anh Nguyễn Trọng Cảnh. Các đồ vật và tài sản trong phòng đều bị cháy và hư hỏng.

Ông Vũ Văn Thê – Chủ tịch UBND xã Vinh Quang thông tin bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy không liên quan đến sự cố nổ bình gas, hoặc tự chế pháo nổ.

Mới đây, ngày 22/11, một vụ cháy xảy ra vụ cháy tại nhà dân ở số 57/37 An Đà, đường vòng Hồ An Biên, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) điều động 3 xe chữa cháy và 28 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy được dập tắt lúc 6h55, diện tích cháy khoảng 20 m2. Ngôi nhà bị cháy có diện tích 78 m2, đã trang bị bình chữa cháy xách tay, các thành viên trong nhà đều được UBND phường Đằng Giang tập huấn và tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.