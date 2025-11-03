Điều khiển và theo dõi chu trình giặt sấy từ xa bằng ứng dụng điện thoại di động

(VTC News) -

Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg là máy giặt sấy 2 trong 1 mới nhất thuộc dòng sản phẩm Mijia chính hãng của Xiaomi tại Việt Nam.

Thiết bị tích hợp khả năng kết nối với ứng dụng Xiaomi Home, cho phép người dùng điều khiển và theo dõi chu trình giặt sấy từ xa. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể chọn chương trình giặt, hẹn giờ, nhận thông báo hoàn tất, hoặc kích hoạt chế độ Refresh để loại bỏ mùi và vi khuẩn giữa các lần giặt.

Với dung lượng giặt và sấy lần lượt 10,5kg và 7kg, thiết bị phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình có không gian sinh hoạt nhỏ.

Lồng giặt lớn với đường kính 525mm cùng hệ thống Power Wash mang đến khả năng giặt sạch sâu và sấy khô hiệu quả, hạn chế xoắn rối và giảm tình trạng nhàu, nhăn vải trong suốt quá trình vận hành.

Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg sử dụng động cơ truyền động trực tiếp giúp vận hành ổn định, hạn chế rung lắc, tiết kiệm điện năng và đảm bảo độ bền của quần áo. (Ảnh: Xiaomi Việt Nam)

Một trong những điểm nổi bật nhất của dòng máy này là công nghệ giặt hơi nước Hygiene. Bên trong thiết bị là hệ thống ống sấy thép không gỉ, ron cửa kháng khuẩn nano. Chức năng tự vệ sinh lồng giặt bằng nước nóng và vòi phun làm sạch cửa cũng giúp đảm bảo môi trường giặt sấy luôn được vệ sinh sạch sẽ.

Thiết bị được trang bị bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp mọi thao tác thiết lập và sử dụng trở nên dễ dàng và thân thiện với người dùng Việt Nam.

Bên cạnh đó, với AI Smart Wash, máy có thể học thói quen sử dụng, tự động đề xuất chế độ giặt và sấy phù hợp, điều chỉnh thời gian và lượng nước tối ưu cho từng loại vải.

Đặc biệt, thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant, cho phép người dùng khởi động, tạm dừng hoặc chuyển đổi chế độ từ xa một cách tiện lợi.

Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 1/11 với mức giá niêm yết 12.490.000 đồng.