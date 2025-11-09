Điều ít biết về nam MC ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

(VTC News) -

Tại vòng sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, ngoài hoa hậu Quế Anh, Á vương Vũ Linh thì sự góp mặt của MC Hải Triều gây chú ý. Vốn có nhiều tâm huyết dành cho thế hệ sinh viên, nam MC bày tỏ niềm hào hứng khi được trao vai trò “cầm cân nảy mực” trong một cuộc thi sắc đẹp.

Chia sẻ thêm về vai trò mới, Hải Triều cho biết dù có chút áp lực song anh cảm thấy phấn khởi khi có dịp được đồng hành cùng ban tổ chức. Ở vị trí ghế nóng là cơ hội để nam MC một lần nữa được kết nối, giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong hành trình chinh phục chiếc vương miện.

MC Hải Triều ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam.

MC Hải Triều sinh năm 1995 và là một trong những MC nổi tiếng quen thuộc với khán giả trên HTV, VTV, VOH. Anh từng đoạt loạt giải thưởng như quán quân Micro Vàng 2016; Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019; Thạc sĩ Văn học Việt Nam. Ngoài MC, anh còn tham gia một số dự án phim như Anh yêu em được bao lâu? Đố ba biết mẹ đang nghĩ gì, Đuổi bắt thanh xuân…

Ngoài hoạt động nghệ thuật với vai trò MC, diễn viên, anh còn là giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng và THPT. Anh cũng là một nhà văn khi từng cho ra mắt một số tác phẩm.

Bên cạnh đó, Hải Triều còn là đạo diễn cho nhiều cuộc thi nhan sắc, trong đó có Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Với anh, quãng thời gian gắn bó với các đấu trường sắc đẹp trước đó cũng cho bản thân nhiều kinh nghiệm để nhìn nhận, đánh giá về khả năng của thí sinh.

Ngoài MC, Hải Triều còn là diễn viên, giảng viên, nhà văn và đạo diễn.

Hải Triều cũng cho rằng ngoại ngữ là yếu tố cần thiết, đặc biệt là trong thời điểm hội nhập. Nam MC tin rằng một cô gái tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ có nhiều lợi thế ghi điểm trước giám khảo.

Trước những hoài nghi về năng lực khi chấm thi nhan sắc, MC Hải Triều khẳng định bản thân là nhân tố phù hợp đã được ban tổ chức cân nhắc kỹ khi mời ngồi ghế nóng để tìm kiếm người chiến thắng xứng đáng.

“Tôi sẽ có quan điểm riêng từ việc đồng hành cùng các bạn sinh viên từ lúc tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường cho đến công tác giảng dạy. Đây là cầu nối quan trọng giúp tôi tiếp xúc gần và hiểu hơn về các bạn, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn tìm ra cô gái xứng đáng cho ngôi vị hoa hậu”, anh khẳng định.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam tìm kiếm ứng viên đáp ứng tiêu chí sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái. Ban tổ chức sẽ trao danh hiệu hoa hậu và 4 á hậu. Trong đó, hoa hậu nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học. Đêm chung kết diễn ra ngày 28/12 tại công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng).