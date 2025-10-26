Sắc vóc người đẹp vừa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

(VTC News) -

Đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 (Miss University Vietnam) vừa diễn ra tại Bắc Ninh với màn tranh tài của 28 thí sinh. Kết quả chung cuộc, Hoàng Ngọc Như (SBD 552) đến từ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã xuất sắc chạm tay tới vương miện.

Tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam cao 1m72, số đo ba vòng lần lượt là 80 - 60 - 89. Người đẹp nhận vương miện "Kỳ sắc thanh tâm" và giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Chiến thắng của Ngọc Như được đánh giá là thuyết phục khi cô liên tục là gương mặt sáng giá trong suốt hành trình thi.

Trong phần thi thuyết trình đêm chung kết, Hoàng Ngọc Như chọn được chủ đề “Niềm vui lao động”. Cô nói: "Dù là miền núi hay miền xuôi, dù là đồng bằng hay sông nước thì bất cứ nơi nào trên mảnh đất này, tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành từ chính con người Việt Nam. Bởi hạnh phúc không nằm đâu xa, nó nằm trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống này”.

Sắc vóc nổi bật của tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc sau đăng quang, Hoàng Ngọc Như cho biết điểm đặc biệt của bản thân là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe.

"Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống”, nàng hậu thổ lộ.

Danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Trần Thị Thu Hiền đến từ Trường Đại học Văn Lang; Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng Á hậu 3 thuộc về thí sinh Vũ Hồng Hạnh đến từ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Nguyễn Phương Anh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Trong đêm chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 đã trao toàn bộ số tiền ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng từ các mạnh thường quân và số tiền bán vé hơn 200 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Tỉnh đoàn Bắc Ninh, để tặng cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 (Miss University Vietnam) với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” đề cao vẻ đẹp toàn diện, từ tri thức, trí tuệ, tinh thần tới thể chất, nhan sắc và sức sống thanh tân của các nữ sinh viên Việt Nam.

Cuộc thi cũng gửi gắm thông điệp về giá trị của thanh xuân, sự cống hiến và tầm quan trọng của tri thức trong việc lan toả những nét đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.