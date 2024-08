Điều gì xảy ra với Youtuber thực hiện thử thách không ngồi suốt 1 tuần?

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, việc hạn chế ngồi và thường xuyên đứng lên đi lại sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, tăng quá trình trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tinh thần, sức khỏe tim mạch và tăng tuổi thọ.

Một nghiên cứu cho biết cứ 4 người Mỹ thì có 1 người ngồi trên 8 tiếng mỗi ngày. Khảo sát mới nhất vào năm 2019 cho thấy con số này đã tăng lên thành 9,5 tiếng mỗi ngày, cùng với đó là rất nhiều các tín hiệu báo động với sức khỏe.

Ngồi quá nhiều khiến cơ thể đổ bệnh là điều quá rõ ràng, vậy nếu liên tục không ngồi thì cơ thể sẽ thay đổi ra sao? Để trả lời câu hỏi này, một Youtuber đã thử nghiệm liên tục không ngồi trong một tuần để xem cơ thể nhận được những lợi ích gì. Kết quả khiến anh phải ngạc nhiên.

Youtuber Pigmie. (Ảnh: Unilad)

Để thực hiện thử thách này, chủ tài khoản Youtuber có tên Pigmie chỉ cho phép mình nằm trên giường 8 tiếng vào buổi tối đi ngủ, và hoàn toàn đứng trong khoảng thời gian còn lại. Để quên đi cảm giác thèm được ngồi, anh dành thời gian cho việc tập thể dục, ăn uống và dọn dẹp nhà cửa.

Vốn là người tập thể hình lâu năm, mấy ngày đầu, Pigme cảm thấy mọi chuyện khá ổn. Điều anh thấy khó khăn nhất là phải làm việc đứng trong khi chiếc bàn chuyên dùng cho người đứng được đặt mua nhưng chưa kịp vận chuyển đến nhà. Ngoài ra, khi đi vệ sinh, nỗ lực không chạm vào bồn cầu cũng là một thử thách với Youtuber.

Ngay cả việc đi vệ sinh và làm việc của Pigmie cũng được thực hiện khi đứng. (Ảnh: Unilad)

Đến ngày thứ 3, do đứng quá nhiều, Pigmie bắt đầu cảm thấy chân đau nhức. Tình trạng căng cơ khiến anh ngủ không ngon do đau mỏi. Điều bất ngờ nhất là dù đứng nhiều nhưng anh đã tăng 1kg vào ngày thứ 4. Pigmie lý giải, có lẽ vì đứng thường xuyên nên anh luôn cảm thấy đói bụng. Kết quả là anh ăn nhiều hơn so với chế độ bình thường và tăng cân.

Việc đứng nhiều cũng có vẻ rất tốt với hệ tiêu hóa của Youtuber. Anh cho biết tình trạng táo bón đã biến mất: "Tôi thấy bụng dạ của mình tốt hơn rất nhiều trong thời gian này. Nhờ thế việc đi vệ sinh rất dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn".

Mặc dù đặt ra thử thách trong 7 ngày nhưng đến ngày thứ 5, Pigmie cảm thấy thử thách này đã vượt quá sức chịu đựng cơ thể. Anh chia sẻ: "Nếu tôi tiếp tục làm thế trong thời gian dài, mọi chuyện sẽ không ổn. Các vấn đề về lưng sẽ xuất hiện, và tư thế của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đang thấy mình gù dần đi mỗi ngày. Ngoài ra, một lý do lớn hơn khiến tôi quyết định dừng lại là hông và đầu gối của tôi bắt đầu đối mặt với các cơn đau khớp".

Vì thế, Pigmie quyết định dừng thử thách và tận hưởng cảm giác ngồi để thư giãn cho đôi chân cùng cái lưng của mình.

Những hình ảnh trước và sau khi thực hiện thử thách cho thấy cơ thể của Pigmie đã có sự thay đổi đáng kể. Do áp lực lên cơ thể quá lớn, phần lưng của anh đã cong và gù hơn. Pigmie chia sẻ: "Tôi có thể thấy gân kheo của tôi vẫn còn hơi căng, điều này gây ảnh hưởng đến cơ mông của tôi".

Thay đổi cơ thể với phần lưng cong hơn sau khi đứng nhiều. (Ảnh: Unilad)

Tuy nhiên, Youtuber cho rằng làm việc với bàn đứng thực sự hiệu quả, giúp tăng "năng suất tăng 30%", đồng thời hệ tiêu hóa cũng được cải thiện. Vì vậy, theo anh cách tốt nhất là cân bằng thời gian đứng và ngồi trong ngày, tránh để mang đến những hệ quả xấu cho cơ thể và sức khỏe.

Làm việc đứng giúp Pigmie tăng hiệu quả của công việc. (Ảnh: Unilad)