Điều gì xảy ra với cơ thế nếu bạn ăn táo thường xuyên?

(VTC News) -

Táo là một trong những loại trái cây phổ biến trên thế giới và mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cho con người. Tờ Health chỉ ra một số tác dụng tiêu biểu của việc thường xuyên ăn táo.

Thường xuyên ăn táo mạng lại nhiều lợi ích cho cơ thể. (Ảnh: Nypost)

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Táo, đặc biệt là táo còn vỏ, là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, polyphenol và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa táo và nguy cơ mắc bệnh tim ở con người. Theo đó, những người ăn một trái táo mỗi ngày ít gặp các vấn đề về tim mạch, cholesterol và huyết áp hơn so với những người còn lại.

Ngoài ra, việc ăn táo hàng ngày có liên quan đến việc giảm 27% nguy cơ tử vong do đột quỵ và giảm 25% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Cải thiện tiêu hóa

Táo là nguồn cung cấp nhiều pectin - một loại chất xơ hòa tan có thể cải thiện tiêu hóa. Nó cũng thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Giúp kiểm soát cân nặng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, táo được sử dụng trong khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ giảm cân. Táo cũng là loại quả có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và nước nên loại thực phẩm này không gây béo.

Mặt khác, hàm lượng chất xơ và nước trong táo có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, giúp giảm cảm giác thèm ăn và quá trình hấp thụ calo từ các thực phẩm khác. Vì vậy, nhiều người lựa chọn táo để bổ sung trong chế độ ăn kiêng nhằm kiểm soát cân nặng.

Táo giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện hệ tiêu hoá. (Ảnh: nypost)

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, những chất có trong táo có thể giúp hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Chất xơ hòa tan trong táo cũng có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

Giảm nguy cơ ung thư

Táo rất giàu chất chống ôxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy các chất phytochemical trong táo có thể giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn chặn chúng nhân lên. Đặc biệt, chất xơ có trong táo cũng có thể giúp cơ thể chống lại ung thư đại trực tràng.

Táo được sử dụng trong khẩu phần ăn lành mạnh để cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ giảm cân. (Ảnh: nypost)

Lưu ý khi ăn táo

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù táo là thực phẩm rất tốt cho sức khoẻ nhưng nếu sử dụng không đúng cách cũng có thể gây hại cho cơ thể. Lưu ý đầu tiên, bạn chỉ nên ăn 1-2 trái táo mỗi ngày. Bạn nên lựa chọn những quả tươi để đảm bảo dinh dưỡng và không quá chín. Nếu táo chín quá, chất pectin (một loại chất xơ hòa tan có thể cải thiện tiêu hóa) trong táo sẽ bị phá hủy.

Cần rửa sạch táo trước khi ăn và nên ăn cả vỏ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong vỏ táo có nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là một số chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tình trạng tổn thương tế bào và góp phần làm giảm nguy cơ ung thư.

Bạn có thể ăn táo khi đói để kích thích nhu động ruột. Do đó, táo là loại trái cây nên xuất hiện trong bữa sáng của bạn. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp táo với một số loại thực phẩm khác để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày.

Vỏ táo có nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất chống oxy hóa. (Ảnh: nypost).

Bạn không nên ăn táo ngay sau bữa ăn hoặc vào buổi tối. Sau bữa ăn là thời điểm thức ăn trong dạ dày của bạn chưa thể tiêu hóa hết. Vì thế, nếu bạn ăn táo vào thời điểm này có thể khiến cho dạ dày của bạn tăng thêm gánh nặng và gây ra những hậu quả sức khỏe cho đường tiêu hóa. Bạn nên ăn táo 30 phút sau bữa ăn.

Ăn táo vào buổi tối, hệ tiêu hóa có thể tạo ra khí ga, khiến bạn cảm thấy đầy hơi, khó chịu. Bên cạnh đó, axit hữu cơ có trong quả táo cũng có thể làm tăng lượng axit trong dạ dày, gây cản trở nhu động ruột, ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ.