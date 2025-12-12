Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước chanh ấm mỗi ngày?

(VTC News) -

Uống nước ấm với chanh vào buổi sáng là thói quen tốt giúp khởi động cơ thể để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Theo Verywellhealth, dưới đây là những thay đổi tích cực của cơ thể khi bạn uống nước chanh ấm mỗi ngày.

Nước chanh ấm là thức uống buổi sáng tốt cho sức khoẻ. (Ảnh: Verywellhealth)

Giữ cơ thể đủ nước

Uống nước trong suốt cả ngày là cách tốt nhất để giữ cơ thể đủ nước, điều này rất quan trọng cho mọi cơ quan trong cơ thể. Một nghiên cứu cho thấy uống ít hơn hai cốc nước mỗi ngày làm tăng đáng kể nguy cơ trầm cảm. Uống nước vào buổi sáng còn được cho là liên quan đến việc giảm cân và duy trì cân nặng.

Hỗ trợ sức khoẻ đường ruột

Giữ cơ thể đủ nước giúp hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm nguy cơ táo bón. Các loại đồ uống ấm giúp tăng cường nhu động đường tiêu hóa, giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Chanh giàu kali, khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa lượng natri và dịch trong cơ thể. Khi cơ thể dư thừa dịch, có thể dẫn đến cảm giác đầy bụng khó chịu.

Kali trong chanh giúp cân bằng lượng dịch, giảm các triệu chứng tiêu hóa không thoải mái. Uống nước chanh buổi sáng cũng giúp hệ tiêu hóa thư giãn, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong nước chanh nổi tiếng với khả năng tăng cường hệ miễn dịch, nhưng những dưỡng chất khác như vitamin B, canxi, sắt, magie, kali và các enzyme cũng góp phần làm tăng giá trị dinh dưỡng của loại quả này. Một nghiên cứu năm 2014 trên Journal of Nutrition and Metabolism cho thấy chanh chứa nhiều khoáng chất có thể giúp hạ huyết áp, từ đó hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cải thiện tâm trạng

Vitamin C trong nước chanh cũng có thể giúp nâng cao tâm trạng. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và mức cortisol – hormone thường được gọi là “hormone căng thẳng”. Việc giảm cortisol có thể giúp cải thiện tâm trạng.

Chống lão hóa

Chanh chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Một nghiên cứu năm 2021 trên Frontiers cho thấy vỏ chanh có khả năng giảm căng thẳng oxy hóa trong các tế bào da và đồng thời hỗ trợ tăng cường sản xuất collagen.