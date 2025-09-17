(VTC News) -

Trong thời gian gần đây, nhiều người áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn (chỉ ăn trong một khoảng thời gian nhất định) thu hút được những kết quả tích cực như giảm cân, cải thiện trao đổi chất.

Tuy nhiên, một số người loại bỏ hoàn toàn bữa tối trong thời gian dài lại gặp những tác dụng phụ bất lợi. Vì vậy, bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra quyết định bởi chế độ ăn tốt với người này chưa chắc phù hợp với người khác.

Vậy, điều gì xảy ra với cơ thể khi bỏ bữa tối một tháng?

Thiếu hụt dinh dưỡng

Trang tin Ngôi Sao (Báo VnExpress) dẫn nguồn trang Indian Express cho biết, bỏ một bữa ăn mỗi ngày đồng nghĩa với việc cơ thể không nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu, dẫn đến chế độ ăn nghèo nàn. Điều này ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và làm giảm năng lượng tổng thể của cơ thể.

Mất cơ

Nếu không cung cấp đủ lượng protein cần thiết mỗi ngày, cơ thể sẽ bắt đầu đốt cháy cơ bắp để tạo ra năng lượng, dẫn đến hiện tượng mất cơ về lâu dài.

Bỏ bữa ăn tối lâu dài có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khoẻ.

Chậm trao đổi chất

Việc ăn kiêng hoặc hạn chế calo kéo dài có thể làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR), khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn và dễ tăng cân trở lại sau khi ngừng chế độ ăn.

Rối loạn thói quen ăn uống

Việc thường xuyên bỏ bữa có thể gây ra các thói quen ăn uống không lành mạnh như ăn uống vô độ, hoặc dẫn đến rối loạn ăn uống nghiêm trọng.

Ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ của bạn

Bỏ qua bữa tối có thể ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ của bạn đến mức bạn có thể trở nên thiếu ngủ. Thiếu ngủ có thể có tác động xấu đến khả năng miễn dịch, tâm trạng, năng lượng và sự trao đổi chất của bạn.

Bạn có thể bị lo lắng

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, những người thường cố gắng bỏ bữa tối có thể hình thành thói quen ăn đêm, có thể bao gồm đồ ăn vặt. Hơn nữa, ăn đồ ăn vặt làm tăng nồng độ cortisol (hormone căng thẳng) trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Thèm đường và carbs nghiêm trọng

Cảm giác thèm ăn mạnh là hệ quả của việc bạn phớt lờ các dấu hiệu đói và lượng đường trong máu thấp. Bạn sẽ bắt đầu thèm ăn nhiều đường và carbs hơn vì cả hai đều được biết đến là nơi cung cấp năng lượng bùng nổ nhanh chóng.

Mức năng lượng sẽ giảm xuống

Điều này là khá rõ ràng. Lượng calo thấp có nghĩa là cơ thể bạn có ít nhiên liệu hơn để duy trì hoạt động. Việc thiếu calo sẽ khiến bạn kiệt sức.