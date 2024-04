Điều gì xảy ra khi ăn khoai lang trong một tháng?

(VTC News) -

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS Nguyễn Việt Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội cho biết, khoai lang được cho là loại thực phẩm bình dân nhưng chứa nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

Khoai lang là loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C, protein có khả năng chống oxy hóa (antioxidant), vitamin B6, kali, sắt.

Nghiên cứu cho thấy, thay vì hàng ngày ăn từ 1 đến 2 chén cơm, bạn hãy thay bằng 1-2 củ khoai lang có thể giảm 20-25% lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Vì thế không ít chị em lựa chọn bỏ ăn cơm để thay thế bằng khoai lang. Nếu duy trì thói quen ăn khoai lang trong 1 tháng, cơ thể bạn sẽ nhận những lợi ích sau đây:

Kiểm soát lượng đường trong máu

Khoai lang là loại củ có chỉ số glycemic thấp hơn so với khoai tây. Nó còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và đem lại cảm giác no lâu. Vì thế loại củ này hoàn toàn phù hợp khi xuất hiện trong chế độ ăn của người tiểu đường và người muốn giảm cân.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Beta-carotene trong khoai lang được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì màng nhầy. Điều này góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng, cả trong ruột và khắp hệ thống hô hấp của chúng ta, do đó tăng cường khả năng miễn dịch.

Sống thọ hơn

Theo Medical News Today, tiêu thụ ít nhất một củ khoai lang mỗi ngày có thể giúp bạn sống lâu hơn. Phân tích tổng hợp của các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature cho thấy, khoai lang có mức beta-carotene cao vì thế giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và từ đó giúp sống lâu hơn.

Đại tiện dễ dàng hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Travis Blanchard nói với tờ Eat This, Not That rằng: "Khoai lang rất giàu chất xơ. Chất xơ không hòa tan trong khoai lang giúp phân mềm hơn, dễ dàng di chuyển qua hệ tiêu hóa, từ đó giúp đại tiện dễ dàng hơn".

Nhưng nếu bạn muốn giữ trọn vẹn tác dụng nhuận tràng của củ khoai lang, bạn nên ăn khoai lang nguyên vỏ bởi hàm lượng chất xơ trong khoai lang chủ yếu nằm ở vỏ. Loại bỏ vỏ khoai lang khi ăn còn làm giảm số lượng chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng bạn nhận được từ khoai lang.

Tốt cho tóc và da

Vitamin C trong khoai lang cũng có thể giúp duy trì sức khỏe của mái tóc và làn da của chúng ta. Vitamin C đóng một phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, giúp cung cấp sức mạnh cho các nang tóc, cung cấp dưỡng chất để cải thiện làn da. Vitamin C cũng giúp cơ thể chúng ta hấp thụ sắt, một khoáng chất quan trọng giúp chống rụng tóc.

Khoẻ ruột

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thực phẩm & Chức năng cho thấy chất xơ trong khoai lang dường như có tác dụng lớn đối với hệ vi sinh vật đường ruột, giúp tạo ra lượng vi khuẩn lành mạnh Bifidobacterium và Lactobacillus.

Cải thiện chức năng não

Khoai lang chứa nhiều anthocyanin, giúp bảo vệ não bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gốc tự do. Các nghiên cứu đã chỉ ra chế độ ăn nhiều trái cây, rau và chất chống ôxy hóa có liên quan đến nguy cơ suy giảm tinh thần và chứng mất trí nhớ thấp hơn 13%.