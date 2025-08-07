Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống 2 cốc bia mỗi ngày?

(VTC News) -

Tăng nguy cơ nghiện nhẹ

Khi uống 2 cốc bia mỗi ngày, cơ thể có thể dần hình thành thói quen phụ thuộc vào cồn mà người uống không nhận ra. Theo thời gian, bạn có thể cần nhiều bia hơn để đạt cảm giác thư giãn như ban đầu.

Tăng nguy cơ béo bụng, lên cân

Báo VietNamnet dẫn nguồn dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, một cốc bia chứa 150-200 calo. Hai cốc/ngày tương đương 300-400 calo. Nếu không vận động bù lại, lượng calo này có thể tích tụ dưới dạng mỡ bụng, dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Tổn thương gan

Bia làm cản trở chức năng loại bỏ độc tố của gan, gây tổn thương cơ quan này. Uống bia mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan, cuối cùng là suy gan, ung thư gan.

Uống hai cốc bia mỗi ngày gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn với sức khoẻ

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eatingwell cho biết, uống bia quá nhiều, thường xuyên làm tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ, suy tim, bệnh cơ tim.

Cùng với các nguy cơ về sức khỏe tim mạch, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, khuyến cáo uống nhiều bia hàng ngày làm tăng khả năng phát triển nhiều loại ung thư như ung thư gan, vú, miệng, cổ họng, ruột già và thực quản.

Ethanol trong bia được chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất gây ung thư có thể làm hỏng DNA trong tế bào.

Rối loạn giấc ngủ

Nhiều người nghĩ uống bia giúp dễ ngủ, nhưng thực tế, đồ uống có cồn gây gián đoạn giấc ngủ sâu và làm bạn tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, gây mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Giảm miễn dịch, sức khỏe tâm thần

Uống quá nhiều bia còn ức chế chức năng miễn dịch, dễ bị nhiễm trùng hơn. Nó cũng làm giảm khả năng phục hồi cơ thể và hiệu suất tập luyện thể chất. Sức khỏe tinh thần cũng có thể bị ảnh hưởng nếu thường xuyên uống bia.

Tình trạng này liên quan đến tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu, mệt mỏi. Sự hấp thụ vitamin B đóng vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng cũng bị cản trở.