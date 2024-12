(VTC News) -

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn cải bắp?

Cải bắp là loại rau thường có vào mùa đông và rất quen thuộc với người Việt Nam. Không chỉ là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bắp cải còn chứa nhiều dinh dưỡng và mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích sức khỏe.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, cải bắp chứa nhiều vitamin, khoáng chất, hợp chất chống oxy hóa và chất xơ. Thường xuyên ăn cải bắp sẽ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể như sau:

Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C là một trong những loại vitamin rất quan trọng, giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt nhất, tạo ra collagen để làm lành vết thương nhanh hơn và tăng cường hệ miễn dịch, giúp chúng ta phòng ngừa nhiều loại bệnh tật. Tuy nhiên, cơ thể không thể sản sinh ra vitamin C và chúng ta cần bổ sung vitamin C bằng các loại thực phẩm.

Cải bắp là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C mà bạn nên bổ sung mỗi ngày. Ước tính cứ 100g cải bắp lại có chứa 35mg vitamin C. Việc tiêu thụ bắp cải cũng chính là một trong những cách tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Trong loại rau này chứa nhiều vitamin B9

Điều này góp phần hình thành các tế bào hồng cầu cũng như những hoạt động của hệ miễn dịch và hệ thần kinh.

Tốt cho hệ thống xương khớp

Trong rau cải bắp chứa nhiều vitamin K, cần thiết để có một hệ xương khớp khỏe mạnh và vô cùng quan trọng trong các chức năng đông máu. Loại rau này cũng có nhiều khoáng chất quan trọng khác như canxi, magiê và kali, giúp bảo vệ xương khớp và giúp phòng ngừa nguy cơ loãng xương.

Tốt cho hệ tim mạch

Cải bắp có tác dụng chống viêm hiệu quả và rất giàu polyphenol, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, giảm lượng cholesterol xấu.

Hỗ trợ phòng bệnh ung thư

Trong loại rau này chứa hợp chất glucosinolate, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng vẫn cần nghiên cứu thêm để có thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục hơn về kết luận này. Cho dù như vậy, cải bắp vẫn được đánh giá là loại rau lành mạnh nên bổ sung đối với bất cứ chế độ ăn nào.

Bắp cải là loại rau tốt cho sức khoẻ.

Giúp cải thiện hệ tiêu hóa

Hợp chất glucosinolate trong bắp cải còn giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP (loại vi khuẩn thường liên quan đến tình trạng viêm loét dạ dày). Do đó, bắp cải cũng có thể là một trong những loại thực phẩm có thể giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Bắp cải là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo. Thông thường một bát bắp cải được nấu chín chỉ có chứa khoảng 34 calo. Vì thế, nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng thì bắp cải chính là một sự lựa chọn sáng suốt.

Giàu chất xơ

Trong cải bắp có chứa nhiều chất xơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện tình trạng táo bón, cân bằng đường huyết, giảm cholesterol. Do đó, bạn đừng quên bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.

Không chỉ có nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, cải bắp cũng là loại rau phổ biến, dễ tìm kiếm và rất rẻ. Hơn nữa, đây chính là nguyên liệu có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon và hấp dẫn, đồng thời bắp cải cũng có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác.

Những điều cần lưu ý khi ăn cải bắp

BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết, bắp cải không dùng cho người tạng hàn, nếu muốn dùng phải phối hợp với gừng tươi.

Cải bắp chứa hàm lượng nhỏ Goitrin - chất chống ôxy hóa, nhưng chính chất này cũng là một trongg những tác nhân gây bướu cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không ăn bắp cải, sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra.

Những người suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo cũng không nên ăn bắp cải. Người táo bón, tiểu ít thì không ăn bắp cải sống hoặc dưa bắp cải muối mà phải nấu chín.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn cải bắp?". Bắp cải là loại rau dân dã và rất tốt cho sức khoẻ nhưng không nên lạm dụng.