Điều đặc biệt trong cuộc thi tìm hiểu quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia 2025

Không chỉ thu hút sự tham gia đông đảo của công chúng từ khắp mọi miền Tổ quốc, Cuộc thi tìm hiểu quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia do Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức còn là nơi hội tụ những câu chuyện đặc biệt, đầy ý nghĩa thể hiện tình cảm của người dân Việt Nam và Indonesia. Lễ trao giải cuộc thi đã diễn ra chiều 17/12 tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2025) và 80 năm Quốc khánh của hai nước, cuộc thi nhằm mục tiêu tăng cường hiểu biết sâu rộng của công chúng về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Indonesia.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sự kiện nhận được sự hưởng ứng rộng rãi với hàng trăm bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành. Các thí sinh tham gia hai phần thi chính: trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm (Quiz) và thực hiện một bài tự luận sáng tạo dưới dạng bài viết, audio, video hoặc tiktok.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhấn mạnh cuộc thi là một "viên gạch ý nghĩa" góp phần xây đắp nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Indonesia.

Sự kiện không chỉ tôn vinh kiến thức, sự đầu tư nghiêm túc mà còn cả những góc nhìn mới mẻ, sinh động của các thí sinh về mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.

Qua đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân. Và những góc nhìn ấy được thể hiện rõ nét nhất qua chính những câu chuyện đầy cảm hứng của các thí sinh đoạt giải.

Bà Jane Madahlena Nelly Runkat, Đại biện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam.

Bà Jane Madahlena Nelly Runkat, Đại biện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, chia sẻ rằng tình hữu nghị giữa hai nước bắt nguồn sâu sắc từ thời Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà nêu bật những thành tựu hợp tác thực chất, minh chứng bằng con số ấn tượng: kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi trong 5 năm, từ 8,2 tỷ USD năm 2020 lên 16,7 tỷ USD năm 2024.

Bà tin tưởng rằng những người đoạt giải sẽ đóng vai trò quan trọng như những "đại sứ hữu nghị", tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa hai nước.

Bà Đoàn Kim Loan, thí sinh đạt giải Nhất.

Đằng sau giải Nhất là câu chuyện của bà Đoàn Kim Loan, giảng viên trường Đại học Văn Lang – một sáng kiến đầy tâm huyết, được hun đúc từ chính những trải nghiệm quý báu của chị trên đất nước Indonesia.

Từng nhận học bổng toàn phần Darmasiswa của chính phủ Indonesia, bà ấp ủ ý tưởng đề xuất Việt Nam xây dựng một chương trình tương tự, tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế đến trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, văn hóa Việt. Bà Loan còn bày tỏ hy vọng có thể trở thành một đại sứ cho chính chương trình mà bà đề xuất, tiếp tục là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Một trong những câu chuyện đặc biệt khác về các cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức là trường hợp ba người thuộc ba thế hệ trong cùng một gia đình từng giam dự và đều đạt giải. Đó là trường hợp của sinh viên Từ Thanh Hòa (giải Khuyến khích), người có bố là ông Từ Thanh Phong và ông nội là ông Từ Thanh Long. Cả ba thế hệ trong gia đình đều tham gia và đạt giải trong các cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, ông Phong và ông Long từng xuất sắc giành giải đặc biệt và có các chuyến đi thăm Indonesia vào năm 2020 và 2024, minh chứng cho tình cảm và sự ủng hộ sâu sắc của của người tham gia với Đài tiếng nói Việt Nam, cũng như sức hút các chương trình giao lưu văn hóa Đài tổ chức.

Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng danh giá cho những bài thi xuất sắc nhất bao gồm:

2 Giải Nhất: Bà Đoàn Kim Loan và bà Đinh Thị Diện;

2 Giải Nhì: Bà Đặng Thị Tường Vi và bà Đoàn Yến Nhi;

2 Giải Ba: Bà Trần Ninh Hiếu và bà Trần Thúy Hà;

4 Giải Khuyến khích: Ông Từ Thanh Hòa, bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, ông Phạm Khánh Trình, và bà Trần Thị Kiều Trinh;

3 Giải phụ (dành cho thí sinh trả lời phần Quiz nhanh và đúng nhất): Ông Ngô Văn Lộc, bà Hồ Thị Thu Thủy, và ông Trần Quang Khải;

Các thí sinh khác nhận giải tại cuộc thi.

Ban tổ chức và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm.