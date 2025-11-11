Diễn viên 'Ván bài lật ngửa' từng bỏ nghệ thuật vì nghèo khó, U80 sống sung túc

(VTC News) -

40 năm trôi qua, Ván bài lật ngửa vẫn đứng vững như một trong những tác phẩm kinh điển của màn ảnh Việt. Bộ phim không chỉ ghi dấu thời kỳ vàng son của điện ảnh nước nhà mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, vai diễn viên sĩ quan trong phim cũng giúp tên tuổi của diễn viên Mã Trung được khán giả biết đến.

"Ông trùm" vai phản diện

Diễn viên Mã Trung sinh năm 1953, bắt đầu đóng phim vào giữa thập niên 1980 khi hợp tác với đạo diễn Lê Hoàng Hoa.

Trong chương trình Người kể chuyện đời, Mã Trung cho biết ông là dân tay ngang, bắt đầu từ những vai diễn quần chúng nhưng đam mê theo nghề. Một trong những vai đầu tiên của ông là viên sĩ quan trong phim Ván bài lật ngửa. Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh nhưng đây cũng là bước đệm để ông theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Sau thành công của Ván bài lật ngửa, nghệ sĩ Mã Trung tiếp tục vào vai phản diện từ giang hồ, ông chủ gian ác đến ông trùm.

Mã Trung đóng vai một sĩ quan trong "Ván bài lật ngửa".

Tuy nhiên, nghề diễn thời điểm đó khá khắc nghiệt, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến nghệ sĩ Mã Trung tạm dừng đam mê thời gian dài. Ông từng kể: “Khoảng những năm 1991, 1992, chúng tôi đi làm phim chẳng ai nghĩ đến thù lao, tiền nong gì cả, thích thì đi làm thôi.

Thậm chí tôi còn lén lấy vàng ở nhà mang đi ăn xài, chi tiêu lúc quay phim ở tỉnh, vì cát-sê không đủ chi. Rồi tôi nghĩ lại, thấy không ổn vì con còn nhỏ, đi làm như vậy vợ cũng không vui. Tôi quyết định ngưng làm phim gần 10 năm, lo đi làm kinh tế để nuôi con. Đến năm 2002, 2003 tôi mới quay lại làm phim”.

Trong gần 10 năm tạm gác lại đam mê nghệ thuật, Mã Trung rất nhớ nghề, luôn trăn trở khi có đạo diễn mời làm phim. Dù vậy, nam diễn viên kiên quyết từ chối, muốn hoàn thành trách nhiệm với gia đình.

Đến khi các con lớn, vấn đề kinh tế gia đình được giải quyết, ông mới trở lại toàn tâm toàn ý cho nghề. Năm 2008, nhờ vai diễn ông trùm Hai Đương trong phim Vật chứng mong manh, Mã Trung mới khẳng định được tên tuổi.

Mã Trung được gọi là "ông trùm vai phản diện".

Sau khi đóng phim này, Mã Trung hay bị nhận nhầm là trùm xã hội đen. "Hôm đó, tôi ghé ăn cơm tấm đêm ở chợ Tân Định (TP.HCM), một người bán vé số nhìn thấy, la lớn lên ông này là trùm xã hội đen, buôn người. Tôi phải giải thích rằng đó chỉ là đóng phim thôi. Tôi cũng vui vì khán giả nhận ra, còn tố cáo mình nữa", Mã Trung chia sẻ.

Từng đột quỵ tại phim trường

Trong sự nghiệp, Mã Trung từng trải qua biến cố bị đột quỵ ngay trên phim trường. Đó là giai đoạn tham gia bộ phim Giọt nước mắt hận thù (2015), khi đang quay cảnh trong bệnh viện, ông bất ngờ đổ gục, ôm ngực và than khó thở, được đưa xuống cấp cứu ngay.

"Đoàn phim buộc phải ngưng hết, không quay nữa để chờ tôi khoảng 1 tuần. May mà mình quay ở bệnh viện chứ trong rừng chắc tôi cũng xong rồi", ông kể.

Hiện nam diễn viên sống ở TP.HCM cùng vợ là Thu Hương. Tổ ấm suốt 49 năm của "ông trùm phản diện" có 3 cô con gái, trong đó hai cô đã lập gia đình và con út sống ở Mỹ. Ở tuổi 72, Mã Trung vẫn tràn đầy năng lượng khi miệt mài hoạt động nghệ thuật.

Mã Trung có cuộc sống sung túc bên bà xã.

Nói về những vai phản diện, theo Mã Trung, gương mặt ông phù hợp để thể hiện dạng vai này. Dù vậy, ông vẫn cố gắng học hỏi, nghiên cứu các vai chính diện, vai bi lấy nước mắt khán giả.

"Khi nhận kịch bản, tôi đều tránh để nhân vật bị trùng lặp. Mỗi vai phản diện, ông trùm, giang hồ đều có hoàn cảnh khác nhau. Ông này có học hay không, xuất thân từ đâu thì phản ứng, hành xử của họ sẽ khác. Người có trí tuệ sẽ ác khác với người chợ búa, du côn.

Tôi không ngại khi liên tục được mời các vai đó vì tự mình phải biết làm mới nhân vật cho đúng kịch bản", diễn viên tâm sự.