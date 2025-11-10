Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người

(VTC News) -

Ván bài lật ngửadài 8 tập (1982-1987) do Hãng phim Giải Phóng sản xuất. Phim không chỉ ghi dấu thời kỳ vàng son của điện ảnh nước nhà mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ.

Trong đó, nhân vật Thùy Dung - người vợ của Nguyễn Thành Luân (cố NSƯT Chánh Tín đóng) để lại nhiều ấn tượng khi được thể hiện bởi mỹ nhân tài sắc - danh ca Thanh Lan.

Nữ diễn viên tài sắc

Danh ca Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh năm 1948 tại Nghệ An. Bà sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi bắt đầu học piano từ năm 9 tuổi. Sự nghiệp của bà nhanh chóng nở rộ nhờ vào chất giọng ngọt ngào, khả năng diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình nổi bật.

Vẻ đẹp của Thanh Lan thời hoàng kim.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, Thanh Lan còn là nghệ sĩ đa năng khi thể hiện thành công nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Năm 1970, bà trở thành ca sĩ đầu tiên tại TP.HCM được mời thu âm riêng một đĩa nhạc. Một số bài hát nổi tiếng gắn với tên tuổi của bà có thể kể đến như Phượng hồng, Em đi chùa Hương, Bang Bang, Búp bê không tình yêu, Triệu đóa hoa hồng...

Sự nghiệp điện ảnh của Thanh Lan bắt đầu vào năm 1970 với vai chính trong phim Tiếng hát học trò, giúp bà nhận giải “Nữ diễn viên nhiều triển vọng nhất” năm 1971.

Tuy nhiên vai diễn nổi bật nhất của Thanh Lan chính là nhân vật Thùy Dung trong phim Ván bài lật ngửa. Ban đầu, vai diễn này do diễn viên Thúy An đảm nhận, nhưng do mang thai nên bà phải rút lui sau ba tập đầu. Sau đó, danh ca Thanh Lan là người được chọn để thay thế.

Nhờ lối diễn mộc mạc, chân thành, vai Thùy Dung đưa bà trở thành gương mặt được yêu mến bậc nhất thập niên 1980. Bà từng kể: "Sau này đạo diễn Lê Hoàng Hoa nói vui với tôi là tôi đã cứu cả đoàn, nhưng tôi lại cho rằng họ đã cứu tôi, đưa tôi trở lại với điện ảnh".

Thanh Lan được đánh giá cao về mặt diễn xuất trong "Ván bài lật ngửa".

Sau thành công của Ván bài lật ngửa, nghệ sĩ Thanh Lan tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim như Bài hát không chỉ là nốt nhạc, Hai chị em, Đằng sau một số phận…

Suốt hai thập kỷ từ năm 1970 đến năm 1990, Thanh Lan là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của làng nghệ thuật miền Nam Việt Nam, được giới chuyên môn và truyền thông ưu ái gọi bằng nhiều danh xưng như “Công chúa của nghệ thuật”, “Nữ tài tử đẹp nhất Sài Gòn” hay “Diễn viên đẹp nhất miền Nam Việt Nam”...

Tình duyên trắc trở, sống an yên nơi xứ người

Có sự nghiệp thành công vang dội, song cuộc đời nữ danh ca trải qua không ít thăng trầm. Kết hôn với thiếu gia nổi tiếng Sài Gòn, cả hai có với nhau một con gái, nhưng hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 3 năm. Sau đổ vỡ, Thanh Lan trở thành mẹ đơn thân ở lứa tuổi 20 và phải đối mặt với nhiều tin đồn tình ái.

Cuối năm 1993, nữ danh ca dự định làm bộ phim điện ảnh đầu tay do bà tự viết kịch bản và đạo diễn, với Nguyễn Chánh Tín và Lê Cung Bắc đóng vai chính. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì bà bất ngờ rút khỏi làng giải trí Việt để sang định cư tại Mỹ.

Ở xứ người, Thanh Lan vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật. Năm 2017, bà về Việt Nam sau 24 năm định cư tại Mỹ để tổ chức show nhạc Bang bang - Khi xưa ta bé.

Sau những năm tháng thăng trầm, Thanh Lan hiện có cuộc sống bình yên, vui vẻ tại bang California (Mỹ). Tháng 8/2019, nữ nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện tại chương trình Ký ức vui vẻ khiến tất cả khách mời không khỏi xúc động, bồi hồi.

Danh ca Thanh Lan vẫn trẻ đẹp ở tuổi U80.

Sau hơn 50 năm làm mẹ đơn thân, Thanh Lan tìm được hạnh phúc mới bên người chồng quốc tịch Pháp, kém bà 9 tuổi. Hai người gặp nhau trong chuyến đi diễn của bà. Khi kết hôn, Thanh Lan đã ngoài 70 tuổi. Hiện cả hai đã gắn bó hơn 5 năm và vẫn giữ được ngọn lửa hôn nhân nồng ấm.

Ở tuổi U80, Thanh Lan cho biết, cuộc sống của bà rất viên mãn, bình yên. Vợ chồng bà sống thẳng thắn, không ghen tuông và không giấu giếm điều gì, tận hưởng những tháng ngày bình yên sau một đời nhiều thăng trầm.