Diễn viên 'Mùi cỏ cháy' sau 1 thập kỷ: Người là nam thần VTV, người rời showbiz

Ra mắt năm 2011, Mùi cỏ cháy là bộ phim chiến tranh xúc động của đạo diễn NSƯT Nguyễn Hữu Mười, dựa trên kịch bản của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã trở thành dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu điện ảnh Việt.

Lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, phim tái hiện lại 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 qua số phận của bốn chàng sinh viên trẻ: Hoàng, Thành, Thăng và Long.

Mùi cỏ cháy không chỉ là bộ phim chiến tranh, mà còn là bản hùng ca đầy xúc động về tuổi trẻ, lý tưởng và sự hy sinh. Sau 14 năm, hành trình của những người làm nên bộ phim ấy đã đi theo những ngã rẽ riêng, nhưng tất cả đều để lại dấu ấn đặc biệt từ bức chân dung người lính trên màn ảnh đến cách họ sống và gìn giữ ký ức lịch sử trong đời thường.

Lê Văn Thơm sống kín tiếng

Trong phim, Lê Văn Thơm hoá thân thành Thành - chàng lính trẻ vui tính, mê hát chèo, luôn đau đáu nỗi nhớ mẹ. Tham gia Mùi cỏ cháy khi còn là sinh viên, anh vẫn nhớ những đêm mất ngủ vì háo hức được đóng phim. NSƯT Hữu Mười từng khen ngợi: “Mọi nét diễn của Thơm đều làm tôi mãn nguyện”.

Diễn viên Lê Văn Thơm hiện đang công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam.

Sau bộ phim, Lê Văn Thơm không tiếp tục phát triển sự nghiệp trên màn ảnh mà gắn bó với sân khấu truyền thống, đang công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Ngoài biểu diễn chèo, anh thi thoảng xuất hiện trong các phim hài ngắn bên cạnh Trung Ruồi, Thái Sơn. Cuộc sống của anh kín tiếng, giản dị, không ồn ào trên truyền thông.

Thanh Sơn trở thành "nam thần VTV"

Trong phim, Thanh Sơn vào vai Long - chàng sinh viên yêu văn nghệ, biết chơi đàn, có mối tình dang dở vì hy sinh nơi chiến trường. Khi đó, anh mới là sinh viên năm 2 Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Giai đoạn quay phim đầy gian khó trở thành kỷ niệm khó quên của nam diễn viên: “Hồi 20 tuổi tôi thấy thú vị khi lần đầu được làm phim chiến tranh. Lúc đó chẳng ai thấy mệt, chỉ thấy hào hứng”.

Giờ đây, Thanh Sơn đã trở thành gương mặt quen thuộc của VTV, được yêu mến qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình, Mình yêu nhau bình yên thôi...

Diễn viên Thanh Sơn trở thành nam thần VTV khi góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám.

Đầu năm 2025, anh quyết định Nam tiến, tham gia phim điện ảnh Yêu nhầm bạn thân, đánh dấu bước chuyển mình khỏi vùng an toàn truyền hình. Thanh Sơn cho biết anh muốn thử sức với nhiều dạng vai hơn, tìm kiếm kịch bản mới lạ tại thị trường phía Nam.

Nam diễn viên từng kết hôn năm 25 tuổi, có một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2019. Sau đó, Thanh Sơn vướng nhiều tin đồn tình cảm với bạn diễn nữ, trong đó có Khả Ngân. Dù vậy, anh luôn khẳng định hiện tại đang độc thân và mong muốn khán giả nhớ đến mình qua tác phẩm chứ không phải đời tư.

Tô Dũng nổi tiếng với loạt phim giờ vàng

Trong Mùi cỏ cháy, Tô Dũng thể hiện nhân vật Thăng lấy cảm hứng từ liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - người lính thông tin hy sinh trên sông Thạch Hãn. Vai diễn của anh khiến nhiều khán giả xúc động vì có phần giống với cuộc đời của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.

Anh kể lại, thời đó, quay phim bằng băng nên mọi cảnh quay gần như chỉ có một cơ hội duy nhất. Một lần, kíp nổ bất ngờ phát nổ trước hiệu lệnh, buộc Tô Dũng phải ứng biến ngay để không làm hỏng cuốn băng quý giá.

Tô Dũng hiện đang là diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam.

Hiện Tô Dũng là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, góp mặt trong nhiều phim truyền hình được yêu thích như Cuộc chiến không giới tuyến, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Vui lên nào anh em ơi…

Thời gian qua, anh nhận được nhiều chú ý khi tham gia phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng vào giờ vàng VTV.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ vào năm 2021, Tô Dũng đang hạnh phúc bên bạn gái Minh Thu - nữ diễn viên từng hợp tác cùng anh trong nhiều dự án. Cặp đôi thoải mái chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Nguyễn Năng Tùng chọn cuộc sống bình dị

Trong Mùi cỏ cháy, Nguyễn Năng Tùng đảm nhiệm vai Hoàng - người duy nhất sống sót sau cuộc chiến. Là sinh viên khoa Văn, nhân vật của anh đại diện cho niềm tin, trí thức và khát vọng hòa bình của cả một thế hệ.

Nguyễn Năng Tùng không theo đuổi nghệ thuật mà chọn cuộc sống bình yên, xa rời showbiz.

Tuy nhiên, sau thành công của bộ phim, Nguyễn Năng Tùng không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Anh lựa chọn một cuộc sống thầm lặng, xa ánh đèn sân khấu. Được biết, Năng Tùng từng tốt nghiệp khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là một người yêu văn chương và đời sống nội tâm, yên bình.