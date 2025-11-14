Diện tích phòng tắm bao nhiêu mét vuông là hợp lý?

(VTC News) -

Trong thiết kế nhà ở hiện đại, phòng tắm không chỉ là nơi vệ sinh cá nhân mà còn là không gian thư giãn, tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Tuy nhiên, để tạo được cảm giác thoải mái mà vẫn đảm bảo công năng, việc tính toán diện tích phòng tắm phù hợp là điều rất quan trọng.

Diện tích phòng tắm tiêu chuẩn hiện nay

Theo các kiến trúc sư, diện tích phòng tắm hợp lý sẽ tùy thuộc vào quy mô ngôi nhà, số lượng thành viên và mức độ tiện nghi mong muốn.

Phòng tắm nhỏ (2 – 4 m2) thường thấy trong các căn hộ chung cư nhỏ, nhà cấp 4 hoặc nhà trọ. Với diện tích này, phòng chỉ nên bố trí các thiết bị cơ bản như bồn cầu, lavabo và vòi tắm đứng. Việc sắp xếp cần khoa học, ưu tiên sử dụng nội thất nhỏ gọn, vách kính ngăn ướt – khô để tạo cảm giác rộng hơn.

Phòng tắm trung bình (4 – 6 m2) là diện tích phổ biến trong các ngôi nhà phố hoặc chung cư 2 – 3 phòng ngủ. Không gian này đủ để bố trí thêm tủ gương, kệ lưu trữ và khu vực tắm riêng biệt. Một số gia đình còn lắp đặt bồn tắm nhỏ dạng nằm hoặc đứng tùy sở thích.

Diện tích phòng tắm tùy thuộc vào quy mô của ngôi nhà. (Ảnh: KBHI)

Phòng tắm lớn (6 – 10 m2 trở lên) phù hợp với biệt thự, nhà cao cấp. Ngoài đầy đủ thiết bị vệ sinh, phòng tắm rộng có thể thiết kế thêm bồn tắm nằm, khu thay đồ, góc trang điểm hoặc cây xanh trang trí, tạo thành không gian spa thu nhỏ ngay trong nhà.

Trên thực tế, không có một con số cố định cho diện tích phòng tắm lý tưởng, bởi điều đó phụ thuộc vào diện tích tổng thể ngôi nhà và nhu cầu của từng gia đình. Tuy nhiên, một phòng tắm hợp lý thường nằm trong khoảng 3 – 6 m2 đối với nhà ở phổ thông, vừa đủ tiện nghi, vừa đảm bảo thẩm mỹ.

Cách tính diện tích phòng tắm theo công năng

Khi thiết kế, gia chủ nên xác định trước công năng chính để phân bổ diện tích hợp lý. Nếu chỉ dùng để tắm và vệ sinh, 3 – 4 m2 là đủ. Nếu muốn tích hợp thêm máy giặt, bồn tắm, hay khu để đồ, diện tích nên từ 5 – 8 m2.

Một quy tắc đơn giản là: mỗi thiết bị chính (bồn cầu, lavabo, vòi tắm, bồn tắm) nên có khoảng không gian sử dụng tối thiểu 0,6 – 0,8 m2 xung quanh để đảm bảo thuận tiện. Ngoài ra, trần phòng tắm nên cao từ 2,2 – 2,4 m để đảm bảo thông thoáng, tránh ẩm mốc.