Điện thoại Trump Mobile T1 thay đổi thiết kế, cấu hình trước ngày ra mắt

(VTC News) -

Theo The Verge, mẫu điện thoại T1 vừa được Trump Mobile giới thiệu trong một cuộc gọi video không giống với hình ảnh T1 đang xuất hiện trên trang bán hàng chính thức của hãng. Thiết kế, cấu hình và giá bán của thiết bị này đều đã có những thay đổi đáng kể.

Các lãnh đạo Trump Mobile cho biết chiếc điện thoại được trình diễn là phiên bản gần với sản phẩm thương mại cuối cùng. Đáng chú ý, cụm camera phía sau đã được thiết kế lại hoàn toàn so với hình ảnh quảng bá trước đó vẫn còn trên trang web.

Mẫu T1 của Trump Mobile. (Ảnh: The Verge)

Trang tin The Verge đã trao đổi qua cuộc gọi video với hai lãnh đạo của Trump Mobile, trong đó họ trực tiếp cầm máy để giới thiệu. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh nhiều nghi ngờ xoay quanh khả năng ra mắt của T1, sau khi thời điểm phát hành dự kiến lần thứ hai - cuối năm 2025 - đã trôi qua mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào.

Tính đến ngày 6/2, trang web của T1 vẫn ghi thiết bị sẽ được phát hành "cuối năm nay", nội dung không thay đổi so với năm trước.

Chiếc điện thoại T1 ban đầu được công bố là sản xuất tại Mỹ và dự kiến ra mắt vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, khi việc sản xuất smartphone quy mô lớn trong nước được cho là không khả thi, Trump Mobile đã rút lại tuyên bố "Made in the USA".

Hiện tại, website của hãng chỉ mô tả sản phẩm là "Proudly American" (Tự hào là người Mỹ), nhưng không làm rõ ý nghĩa cụ thể của cụm từ này đối với một thiết bị được sản xuất ở nước ngoài.

Trump Mobile vẫn đang nhận đặt cọc 100 USD cho T1. Theo thông tin công bố, máy sẽ có màn hình AMOLED đục lỗ 6,25 inch, camera chính 50 MP kèm hai camera phụ 2 MP, camera trước 16 MP, pin 5.000 mAh, hỗ trợ mở khóa bằng vân tay và khuôn mặt, cùng bộ nhớ trong 256 GB có thể mở rộng.

Tuy nhiên, mẫu máy mà The Verge được xem trong cuộc gọi video cho thấy màn hình có kích thước lớn hơn, thiết kế cong tràn cạnh và cụm camera dọc. Phiên bản này được cho là sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon dòng 7, sở hữu 512 GB bộ nhớ trong và camera trước 50 MP. Ngoài ra, logo T1 dự kiến sẽ không còn xuất hiện trên sản phẩm thương mại, dù hình ảnh lá cờ Mỹ vẫn được giữ lại.

Hình ảnh điện thoại T1 trên trang web Trump Mobile. (Ảnh màn hình)

Giá bán của T1 cũng được điều chỉnh. Những khách hàng đã đặt cọc 100 USD sẽ được giữ mức giá 499 USD, trong khi người mua mới sẽ phải trả cao hơn, dù mức giá cụ thể chưa được công bố. Theo The Verge, giá bán sẽ dưới 1.000 USD.

Giải thích về việc chậm trễ, các lãnh đạo Trump Mobile cho biết công ty đã quyết định không vội vàng tung ra một mẫu điện thoại phổ thông ban đầu, mà dành thêm thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Họ cho biết thiết bị được sản xuất tại một "quốc gia được ưu tiên" và lắp ráp hoàn thiện tại bang Florida, tuy nhiên không nêu rõ tiêu chí lựa chọn quốc gia này.

Hiện vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức cho T1, nhưng theo nguồn tin của The Verge, Trump Mobile đang nhắm tới thời điểm phát hành vào tháng 3 tới. Phía Trump Mobile chưa phản hồi ngay khi được đề nghị bình luận.

Trump Mobile thuộc sở hữu của T1 Mobile, sử dụng thương hiệu được cấp phép từ The Trump Organization. Hãng được công bố ngày 16/6/2025, trùng dịp kỷ niệm 10 năm ông Donald Trump khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên.