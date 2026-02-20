Diện mạo khác lạ của khu đất 'quây tôn' hơn 2 thập kỷ ở trung tâm TP.HCM

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi là một trong 9 khu đất "vàng" bị bỏ trống nhiều năm nay tại các phường trung tâm TP.HCM được chỉnh trang, cải tạo để trở thành công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Công viên kịp hoàn thành, đón khách ngay ngày 28 tháng Chạp. Sau chỉnh trang, nơi này gây bất ngờ cho rất nhiều người dân tại chỗ và du khách bởi không gian rộng, thoáng xanh mát ngay trung tâm sầm uất nhất của Thành phố.
Rất nhiều khu vực dựng được đầu tư các tiểu cảnh, trang trí hoa Tết đẹp mắt thu hút người dân, du khách đến vui chơi, thư giãn, chụp hình.
Công viên này nằm ngay bên cạnh đường sách Tết và đường hoa Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành nên du khách sau thời gian vui chơi đã ghé lại đây nghỉ ngơi, thư giãn.
Nhiều người dân xung quanh khu vực cũng bất ngờ khi khu đất này mở rào, trở thành công viên xanh mát. Bà Mai Hoa, nhà ở đường Nguyễn Trung Trực, cho biết hơn 20 năm nay qua, bà nhìn khu đất bị quây tôn im lìm, buồn hiu. Bây giờ trở thành vườn hoa Tết rực rỡ, bà thật xúc động; thấy những điều mới mẻ, hồi sinh từ khu đất từng là trung tâm thương mại sầm uất của thành phố.
Chiều mùng 3 Tết, nhiều gia đình đến khu công viên này vui chơi, chụp hình, dạo mát. Minh, nhân viên quầy nước sát công viên, cho biết buổi tối khách ghé lại hóng mát rất đông; khu vực này đã rất sáng đẹp, thoáng mát khiến du khách thích thú.
Các tiểu cảnh được đầu tư, chăm chút đẹp mắt thu hút khách chụp hình từ sáng đến chiều tối.
Trong khuôn viên công viên, đơn vị đầu tư cũng lắp đặt các khu vệ sinh công cộng.
Nằm giữa khu vực sầm uất, khu đất này giáp 4 mặt tiền đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, việc "mở rào", cải tạo thành công viên dù tạm thời chờ dự án triển khai, nhưng động thái này đã không chỉ bổ sung mảng xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân mà còn chỉnh trang đô thị, xóa các khu vực nhếch nhác giữa trung tâm Thành phố.
Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết Tết này, TP.HCM có thêm khoảng 25 ha công viên cây xanh, đất không gian công cộng để người dân du xuân.
Ngoài các khu đất được cải tạo tạm làm công viên, vườn hoa Tết, Thành phố cũng chỉnh trang các trục đường khu vực trung tâm như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, các vòng xoay tại 7 nút giao, các điểm thu hút đông du khách như chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa... tạo diện mạo mới cho phố phường để người dân vui chơi Tết.
Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi thuộc dự án tòa nhà SJC có vị trí đắc địa, từng được kỳ vọng là tòa tháp cao thứ 3 tại TP.HCM với 54 tầng, nhưng suốt 20 năm qua, dự án tháp SJC Tower vẫn chưa thể triển khai, chỉ quây kín bằng hàng rào tôn.
Bình luận