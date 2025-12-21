Diễn biết chiến sự Nga - Ukraine 21/12: Nga xác nhận vòng đàm phán mới với Mỹ

(VTC News) -

Vòng đàm phán mới

Ngày 20/12 (giờ địa phương), Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev đăng tải video trên mạng xã hội X với nội dung: “Trên đường đến Miami, tôi nhớ lại video này từ chuyến thăm trước của mình - ánh sáng xuyên qua những đám mây dông bão. Trong khi những kẻ hiếu chiến đang ra sức phá hoại kế hoạch hòa bình của Mỹ dành cho Ukraine".

Reuters dẫn lời nguồn tin cho biết thêm ông Dmitriev dự kiến ​​sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và con rể của ông Trump, ông Jared Kushner. Tuy nhiên, ông Dmitriev không có kế hoạch tiến hành cuộc gặp ba bên với phía Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff. (Ảnh: Tass)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng có thể tham gia cuộc đàm phán. Trước đó, Tổng thống Trump thông tin ông "đang đến Florida, có rất nhiều cuộc họp đã được lên lịch", dù ông không đề cập đến Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ gây thêm áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc xung đột quân sự đang diễn ra.

Ông Zelensky cũng cho biết Washington đề xuất cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga trong vòng nửa năm, nhưng sau đó bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của điều đó. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, chỉ có Mỹ mới có khả năng thuyết phục Nga chấm dứt xung đột và ông kêu gọi Washington tăng cường áp lực lên Moskva để điều đó xảy ra.

“Mỹ phải nói rõ, nếu không phải bằng ngoại giao thì sẽ dùng đến áp lực toàn diện. Ông Putin vẫn chưa cảm nhận được áp lực cần thiết”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng như áp đặt trừng phạt lên toàn bộ nền kinh tế Nga.

Ông Orban: Khoản vay của EU cho Ukraine đẩy khối này 'vào cuộc chiến' với Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có lợi ích thiết thực trong việc tiếp tục cuộc xung đột Ukraine - Nga và thậm chí khiến nó leo thang, vì việc trả khoản vay 90 tỷ Euro cho Kiev về cơ bản gắn liền với chiến thắng quân sự.

“Ai cho vay tiền cũng muốn lấy lại. Trong trường hợp này, việc trả nợ không gắn liền với tăng trưởng hay ổn định kinh tế, mà là với chiến thắng quân sự. Để thu hồi được số tiền này, Nga phải bị đánh bại”, ông Orban nói.

Ông Orban lập luận hiện nay có "những ràng buộc tài chính khắc nghiệt đang đẩy châu Âu theo hướng chiến tranh".