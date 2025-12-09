Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/12: Lo UAV tấn công, Nga ra lệnh đặc biệt

(VTC News) -

Nga dừng bay tại nhiều sân bay

Sáng sớm 9/12, một số khu vực ở miền nam và miền tây nước Nga ban hành cảnh báo về những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) có thể xảy ra. Ngoài ra, Cơ quan Vận tải Hàng không Nga Rosaviatsia cũng phát đi thông báo tạm thời hạn chế các chuyến bay đến và đi tại các sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Magas.

Một thị trấn Mozdok nằm ở phía nam Ukraine, nơi có một sân bay quân sự cũng phải đóng cửa không phận, Thống đốc Bắc Ossetia Sergei Menyailo đăng trên nền tảng nhắn tin Telegram.

Nga buộc dừng nhiều chuyến bay đến và đi để đảm bảo an toàn. (Ảnh: TASS)

Các nhà lãnh đạo của 3 khu vực Voronezh, Bắc Ossetia và Kabardino-Balkaria cũng thông tin họ đang phải đối mặt với mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái.

Thống đốc Voronezh Alexander Gusev khuyến cáo người dân nên trú ẩn trong nhà và tránh xa cửa sổ. Các quan chức khu vực cho biết người dân cũng có thể gặp phải tình trạng kết nối điện thoại và internet chậm hơn.

Ông Putin ký sắc lệnh triệu tập quân dự bị huấn luyện quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh hành pháp để triệu tập quân dự bị tham gia huấn luyện quân sự vào năm 2026.

Theo tài liệu công bố, quân dự bị sẽ được triệu tập để "huấn luyện quân sự trong Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, lực lượng Vệ binh quốc gia Liên bang Nga, các đơn vị cứu hộ quân sự của Bộ Quốc phòng, Tình trạng khẩn cấp và Cứu trợ thiên tai, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan của Tổng cục An ninh Liên bang".

Chính phủ Nga và chính quyền địa phương được chỉ thị đảm bảo thực hiện biện pháp liên quan đến việc triệu tập công dân tham gia huấn luyện quân sự và tổ chức buổi huấn luyện này. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Ukraine sửa đổi kế hoạch hoà bình thành 20 điểm, sẽ chuyển đến Mỹ

Sau cuộc hội đàm cùng các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh tại London vào ngày 8/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ chia sẻ kế hoạch hòa bình được sửa đổi với Mỹ nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelensky nói với phóng viên sau cuộc họp rằng kế hoạch sửa đổi bao gồm 20 điểm, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về vấn đề từ bỏ lãnh thổ - điều mà Moskva thúc đẩy.

"Về nguyên tắc, người Mỹ muốn tìm kiếm một thỏa hiệp. Tất nhiên, vẫn còn những vấn đề phức tạp liên quan đến lãnh thổ và vẫn chưa có sự thỏa hiệp nào được tìm thấy ở đó", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.