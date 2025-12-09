Đàm phán hoà bình Ukraine vẫn ở thế giằng co

Sau cuộc hội đàm tại London với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua thông báo nước này sẽ chia sẻ một kế hoạch hòa bình sửa đổi với Mỹ trong ngày hôm 9/12.

Theo đó, bản sửa đổi của Ukraine gồm 20 điểm, với lập trường kiên quyết không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào.

Quân đội Ukraine trên chiến trường. (Ảnh: Reuters)

Vào tháng 11/2025, Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình ban đầu bị cho là bất lợi cho Ukraine, bao gồm các điều khoản yêu cầu Ukraine từ bỏ vũ khí tầm xa, nhượng bộ lãnh thổ và giảm quy mô quân đội. Phiên bản này đã không được châu Âu và Ukraine chấp nhận, dẫn đến một loạt các cuộc tiếp xúc của Tổng thống Ukraine với lãnh đạo châu Âu và NATO.

Giới lãnh đạo châu Âu tỏ ra lo châu Âu có thể rơi vào bất ổn nếu Ukraine bị buộc phải chấp nhận nhiều yêu cầu từ Nga theo kế hoạch của Mỹ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết: “Chúng ta đều biết rằng vận mệnh của đất nước này cũng chính là vận mệnh của châu Âu. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây, cố gắng tìm ra những gì chúng tôi có thể làm và không ai nên nghi ngờ sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine. Đây là điều chúng tôi kiên quyết bảo vệ, và kết quả vẫn còn bỏ ngỏ. Tôi có chút nghi ngờ về một số chi tiết mà chúng tôi thấy trong các tài liệu từ phía Mỹ, nhưng chúng tôi muốn thảo luận về chúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây".

Với một tuần lễ ngoại giao mới đầy sôi động tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn tham vấn với các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO về việc đảm bảo an ninh, củng cố khả năng phục hồi của Ukraine, và huy động các gói viện trợ quốc phòng.

Giới ngoại giao và lãnh đạo châu Âu bày tỏ e ngại rằng Mỹ đang chuẩn bị đưa ra một tối hậu thư cho Ukraine, nhất là sau khi chính quyền Mỹ công bố tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia vào cuối tuần trước được cho là bất lợi cho châu Âu.

Ngược lại, Mỹ cho rằng các cuộc gặp của Tổng thống Ukraine với lãnh đạo châu Âu khiến tiến trình đàm phán chậm lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt giao tranh.

Hiện nay, cách tiếp cận của Mỹ và châu Âu đối với xung đột Ukraine ngày càng khác biệt. Các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ một tiến trình ngoại giao gắn liền với các đảm bảo an ninh dài hạn và viện trợ quân sự bền vững cho Ukraine trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tập trung vào việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận và chia sẻ gánh nặng.

Về phần mình, Điện Kremlin tỏ ra không hài lòng với phiên bản sửa đổi hiện tại và chỉ trích châu Âu cản trở các nỗ lực hoà bình.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Ấn Độ, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine nên đồng ý với các điều kiện Nga đặt ra, trước khi xung đột trở nên tồi tệ hơn, nhất là trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, trong khi nguồn viện trợ tài chính từ phương Tây đến nay vẫn chưa chắc chắn.

Thực tế, Mỹ đã dừng viện trợ trực tiếp cho Ukraine, thay vào đó đồng ý với một thỏa thuận của NATO bán vũ khí và thiết bị cho châu Âu, sau đó được chuyển cho Ukraine.