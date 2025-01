Điểm mặt 4 mẫu PC All-in-One có thiết kế đẹp trong tầm giá 20 triệu đồng

(VTC News) -

Trong phân khúc giá 20 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu những chiếc máy tính tất cả trong một (All-in-One) đến từ các thương hiệu lớn như Dell, Lenovo, Asus, HP... với ngôn ngữ thiết kế thanh lịch, hiện đại với cấu hình đa tác vụ, được nhà sản xuất hỗ trợ khả năng nâng cấp phần cứng một cách dễ dàng.

Dell AIO Inspiron 5430 - 20,9 triệu đồng

Được xem là một sản phẩm máy tính tất cả trong một (All-in-One) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện đại. Với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và khả năng nâng cấp linh hoạt, sản phẩm này hướng tới đối tượng người dùng văn phòng, học sinh, sinh viên và cả những người làm việc trong lĩnh vực đồ họa.

Chiếc máy tính sở hữu thiết kế tinh tế với màn hình 23.8 inch Full HD, viền mỏng và công nghệ chống chói, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và sống động. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là trắng và xám, phù hợp với nhiều không gian làm việc khác nhau. Chân đế hình tam giác hoặc hình cung không chỉ giúp máy đứng vững mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho góc làm việc.

Dell AIO Inspiron 5430.

Trang bị bộ vi xử lý Intel Core 5-120U với 10 nhân và 12 luồng, xung nhịp tối đa lên đến 5 GHz, đảm bảo hiệu suất xử lý mạnh mẽ cho mọi tác vụ từ văn phòng đến đồ họa. Máy giúp xử lý mượt mà các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator và các ứng dụng văn phòng như Microsoft Office.

Máy tích hợp RAM 8G, hỗ trợ nâng cấp RAM lên đến 32GB DDR4, giúp bạn dễ dàng nâng cấp khi cần thiết. Bộ nhớ trong 512GB SSD M.2 PCIe NVMe, có thể nâng cấp dung lượng tối đa lên đến 1TB, cho phép lưu trữ dữ liệu lớn mà không lo hết dung lượng.

Máy tính này tích hợp loa stereo với công nghệ Waves MaxxAudio® Pro, mang lại âm thanh sống động và rõ ràng. Điều này giúp bạn có trải nghiệm âm thanh tuyệt vời khi xem phim, nghe nhạc hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến.

Dell AIO Inspiron 5430 hỗ trợ kết nối không dây Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1, giúp bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị khác mà không cần dây cáp. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 11 bản quyền, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao. Sản phẩm đã trải qua nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt để chứng minh tính bền bỉ và ổn định lâu dài.

HP ProOne 240 G10 AIO - 19,6 triệu đồng

Dòng máy có thiết kế thanh lịch và mỏng được trang bị camera tích hợp micro có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu hội họp, call video...

Vi xử lý Intel Core i7-1355U sở hữu 10 nhân 12 luồng, cho khả năng xử lý đa nhiệm tối ưu hơn. Khác với các phiên bản đời trước, phiên bản đời 13th đã mang đến mới lạ trong cấu trúc. Nhân E core tiết kiệm điện có thể giải phóng xung lên tới 3.7 Ghz, mặt khác với 2 nhân P Core đạt ngưỡng đỉnh điểm là 5Ghz.

Máy tích hợp sẵn SSD 256 GB giúp tăng tốc độ khởi động máy (Có thể sử dụng đồng thời tối đa 2: ổ M.2 và SATA3 2.5"), tiết kiệm tối đa thời gian người dùng khi sử dụng.

HP ProOne 240 G10 AIO.

Card đồ họa tích hợp Intel® Iris® Xe Graphics có thể đảm nhiệm tốt trong các tựa game cơ bản, không đặt nặng phần cứng cao. Chiếc máy tính này được trang bị sẵn RAM 8 GB, người dùng có thể nâng cấp tối đa 32GB với 2 khe RAM, đáp ứng hầu hết các phần mềm mà không lo giật lag, gián đoạn.

Màn hình sử dụng tấm nền IPS 23.8 inch, cho tầm nhìn trải rộng lên đến 178 độ. Độ phân giải FHD 1920x1080 (tương đương 102 ppi) cung cấp hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực. Độ tương phản cao, cùng độ sáng tiêu chuẩn luôn làm hài lòng thị hiếu người dùng. Thêm vào đó là tính năng cảm ứng thuận tiện, và tăng hiệu quả công việc. Màn hình được phủ lớp chống chói, hạn chế bớt ánh sáng chiếu thẳng vào màn.

HP All in One ProOne 240 G10 được hỗ trợ bởi nhiều cổng kết nối các thiết bị ngoại vi như phím chuột, usb,.. ngay phía sau màn hình.

Asus A3402WVAK-WPC106W - 18,9 triệu đồng

Chiếc máy tính nổi bật trong phân khúc với lối thiết kế NanoEdge viền mỏng mang lại tỷ lệ màn hình so với thân máy lên tới 86% để tăng năng suất. Màn hình rộng, đẹp mắt này được hưởng lợi từ gam màu 100% sRGB và công nghệ góc nhìn rộng 178° cho hình ảnh thực sự tuyệt vời.

Được trang bị bộ vi xử lý Intel® Core™ i5 1355U, tiết kiệm điện năng, 8GB RAM cùng bộ nhớ trong tích hợp 512GB SSD là sự kết hợp giữa hiệu năng và hiệu quả, cho phép xử lý mọi tác vụ mượt mà.

Ngoài ra, giải pháp lưu trữ kép mang đến tốc độ đọc và ghi dữ liệu siêu nhanh, cho phép làm việc hiệu suất và sáng tạo một cách trơn tru, đồng thời có nhiều không gian lưu trữ ảnh và video.

Asus A3402WVAK-WPC106W.

Với màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080) trang bị công nghệ ASUS Splendid độc quyền đảm bảo màu sắc chân thực. Máy tính trang bị hệ thống loa stereo công suất 6W, cùng với đó công nghệ khử ồn 2 chiều AI giúp tăng chất lượng đàm thoại.

Máy hỗ trợ các giao thức như: 4x USB 3.2 Gen 1 để kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi, 1x HDMI để kết nối màn hình bên ngoài và một đầu đọc thẻ SD (tùy chọn).

Lenovo ThinkCentre AIO Neo 50a - 18 triệu đồng

Được xem là một chiếc PC tất cả trong một mỏng, nhỏ gọn được thiết kế cho không gian làm việc kết hợp hiện đại. Được tối ưu hóa để phân phối tác vụ và hiệu suất cao cấp.

Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7-13620H với 10 nhân và 16 luồng, tốc độ tối đa lên đến 4.9GHz, giúp xử lý các tác vụ nhanh chóng và hiệu quả. Bộ nhớ RAM 16GB SO-DIMM DDR5-5200 hỗ trợ tối đa lên đến 32GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà.

Ổ cứng SSD 512GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi và tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Lenovo ThinkCentre AIO Neo 50a.

Máy bao gồm camera 5MP được tăng cường khả năng AI giúp tạo điều kiện cho các hội nghị truyền hình độ nét cao và các cuộc thảo luận trực tuyến. Phần mềm Lenovo Smart Meeting cho phép bạn tạo các hình đại diện kỹ thuật số tạm thời làm hiện thân ảo của mình khi đang di chuyển.

Thêm vào đó, khả năng khử nhiễu AI, theo dõi khuôn mặt và nhóm, và thu giọng nói theo hướng đảm bảo trình bày hình ảnh và âm thanh tối ưu với âm cảnh phong phú được cung cấp bởi loa kép hỗ trợ Dolby Audio.

Máy hỗ trợ kết nối mạng Lan Gigabit, Wifi và Bluetooth, đảm bảo kết nối nhanh chóng và ổn định. Card đồ họa Intel® UHD Graphics hỗ trợ tốt cho các tác vụ văn phòng và giải trí cơ bản.