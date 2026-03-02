Điểm danh loạt công ty chi hối lộ thực hiện gói thầu Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

(VTC News) -

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các sai phạm của bà Tiến được xác định diễn ra xuyên suốt quá trình triển khai 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, gây thiệt hại tổng cộng 803 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, 2 dự án bệnh viện nêu trên được chia thành 10 gói thầu xây lắp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều nhà thầu đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, để nhờ tạo điều kiện trúng thầu.

Đối với gói thầu xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, kết quả điều tra xác định, quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu, đầu năm 2015, bị can Nguyễn Chiến Thắng nhận được văn bản giới thiệu Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội xin được chỉ định thầu nên đã báo cáo bị can Nguyễn Thị Kim Tiến. Bị can Tiến tin tưởng chuyên môn của bị can Thắng nên đồng ý.

Sau đó, do không thể chỉ định thầu được nên bị can Thắng trao đổi với ông Lô Tiến Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Hancorp gặp bị can Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự án, Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) phối hợp làm hồ sơ để đảm bảo trúng thầu.

Trước khi xây dựng hồ sơ mời thầu, Tổng Giám đốc Công ty Hancorp đã đến nhà Nguyễn Chiến Thắng trao đổi việc tham gia gói thầu, Thắng gọi Đào Xuân Sinh đến nhà cùng trao đổi.

Khi trao đổi, bị can Thắng cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế và Thắng đồng ý cho liên danh Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam được trúng thầu; yêu cầu Công ty SHT làm hồ sơ mời thầu đảm bảo tiêu chí cho liên danh được trúng thầu.

Ông Lê Tiến Ngọc đưa cho Đào Xuân Sinh bộ hồ sơ năng lực do ông Ngọc chuẩn bị để có cơ sở lập hồ sơ mời thầu đảm bảo tiêu chí cho liên danh được trúng thầu.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 7 nhà thầu mua hồ sơ nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Công ty SHT xác định, Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam và Liên danh Tổng Công ty 319 - Tổng Công ty 36 - Tổng Công ty Thành An đều được đá giá đạt về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, kết quả đánh giá về kỹ thuật và đáp ứng điểm yêu cầu.

Sau khi mở hồ sơ đề xuất tài chính, Liên danh Tổng Công Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam trúng thầu với giá dự thầu 2.200 tỷ đồng.

Ngày 24/2/2015, Ban Y tế trọng điểm và Liên danh Tổng Công Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam ký hợp đồng gói thầu XDVĐ-01, trong đó có 7 nhà thầu phụ gồm: Công ty Cổ phần Kiểm định và Kỹ thuật xây dựng Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật, Công ty Cổ phần Sông Hồng Hà, Công ty Cổ phần Armephaco, Công ty Hatech, Công ty Thăng Long, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Kinh doanh Nhà.

Ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền hơn 1.936 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau mỗi lần được Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu thực hiện gói thầu XDVĐ-01 đã chi cho bị can Nguyễn Chiến Thắng số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế, tổng cộng 36,435 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội do ông Lê Tiến Ngọc, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Hancorp đưa nhiều lần tổng số 14,645 tỷ đồng; Công ty Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy, Phó Tổng Giám đốc đưa nhiều lần tổng số 13,89 tỷ đồng.

Công ty Thăng Long do ông Phan Ngọc Biên, Phó Tổng Giám đốc đưa nhiều lần tổng 2,5 tỷ đồng, Công ty Sông Hồng Hà do ông Nguyễn Bá Long, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh đưa 5 tỷ đồng; Công ty Hatech do ông Trần Thanh Hiền, Giám đốc đưa nhiều lần tổng số tiền 4 tỷ đồng; Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng do ông Lê Thiết Trung, Giảng viên Khoa cầu đường thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đưa 2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Armephaco đưa 0,7 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 9/2021, Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục nhận của ông Phan Ngọc Biên 1 tỷ đồng.

Sau khi bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách, sau là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, ông Hoàng Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Hồng Hà Việt Nam đã nhiều lần đưa cho bị can Tuấn tổng số tiền 6,3 tỷ đồng; Công ty Thăng Long đưa 1,37 tỷ đồng và các nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng đưa 4,5 tỷ đồng.