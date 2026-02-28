Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, Điều 219 - Bộ luật Hình sự.

Bà Tiến bị khởi tố hồi tháng 7/2025. Kết luận điều tra nêu, hiện nay cựu Bộ trưởng được áp dụng biện pháp ngăn chặn là bảo lĩnh.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…

Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 1 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng).

Theo kết luận, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định 125 ngày 16/1/2014; Bộ Y tế phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng (Bệnh viện Bạch Mai 2: 4.490 tỷ đồng; Bệnh viện Việt Đức 2: 4.968 tỷ đồng).

Tuy không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “cho phép thuê tư vấn nước ngoài" nhưng Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký các Tờ trình để Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện lập 2 dự án và phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án, cho phép Công ty VK Architects and Engineers được lập, báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án và phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án được duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật để Liên danh thực hiện các gói thầu TV4/2014, TV5/2014, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70,2 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận, để đảm bảo tiến độ thực hiện 2 dự án theo yêu cầu của Chính phủ, Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo cấp dưới để Ban Y tế trọng điểm có Tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt 2 dự án, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Tuy Tờ trình đề nghị phê duyệt 2 dự án thiếu căn cứ phân chia các gói thầu nhưng Nguyễn Doãn Tú - khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và Công trình y tế - vẫn chủ trì tổ chức họp, thẩm định kế hoạch 2 dự án (không lập báo cáo thẩm định) và có phiếu trình để Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định phê duyệt 2 dự án.

Trên cơ sở kế hoạch 2 dự án được phê duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo cấp dưới lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu XDBM-01, XDVĐ-01 không đúng quy định, có nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dẫn đến dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thực hiện, không bảo đảm mục tiêu đề ra, gây lãng phí tài sản Nhà nước hơn 733 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, sai phạm tổng thể của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 8 người khác gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803,77 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thị Kim Tiến... có sai phạm xuyên suốt trong việc thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án, chi phí thiết kế 2 dự án; sai phạm trong việc thẩm định kế hoạch 2 dự án.

Bà Tiến thừa nhận hành vi phạm tội trong việc thuê tư vấn nước ngoài, tuyển chọn, phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án; việc lập, phê duyệt 2 dự án; việc trao đổi, thống nhất giúp các nhà thầu được thực hiện các gói thầu.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn thừa nhận nhiều lần nhận của Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỷ đồng và 1 lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) - số tiền 5 tỷ đồng. Song bị can cho rằng, không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn về việc đưa nhận tiền.

Trong quá trình điều tra, từ tháng 7/2025 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã 3 lần nộp tổng số tiền 14,5 tỷ đồng khắc phục vụ án.

Ngoài ra, bị can Lê Thanh Thiêm nộp 14 tỷ đồng, Nguyễn Hữu Tuấn nộp 3,75 tỷ đồng, Trần Văn Sinh nộp 3,27 tỷ đồng, Nguyễn Chiến Thắng nộp 1 tỷ đồng, Nguyễn Kim Trung nộp 1,5 tỷ đồng...

Kết luận điều tra cũng ghi nhận nhiều cá nhân tự nguyện nộp tiền hỗ trợ bị can Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Sinh khắc phục hậu quả vụ án.