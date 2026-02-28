Chi 2 triệu USD nhờ 'tạo điều kiện' trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh nêu trên còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban y tế trọng điểm), cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) cùng một số cá nhân liên quan.

Ngoài ra, hai bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban y tế trọng điểm) bị đề nghị truy tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Người bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng).

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2021, đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn làm việc với Bộ Y tế trong đó có nội dung liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra số 35 mời Nguyễn Chiến Thắng lên trụ sở Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương để báo cáo giải trình về tiến độ 2 dự án và các vi phạm khuyết điểm.

Tại buổi làm việc, ông Hiệp trao đổi với Thắng “UBKT đã tiến hành kiểm tra hai dự án, có rất nhiều sai phạm”.

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với Thắng thông qua Nguyễn Hữu Tuấn (lúc đó là Giám đốc Ban y tế trọng điểm) và Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế (nguyên Kế toán trưởng Ban y tế trọng điểm) để tiếp cận với đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.

Thắng liên hệ và được Công dẫn đến nhà Lê Thanh Thiêm ở phố Bạch Đằng để giới thiệu và đặt vấn đề nhờ Thiêm, vì Thiêm là người có mối quan hệ xã hội rộng, có quan hệ đồng hương với ông Nguyễn Quốc Hiệp.

Tại đây, Thiêm nói với Thắng rằng Thiêm đã nhờ được ông Hiệp, đồng thời yêu cầu Thắng chuẩn bị 2 triệu USD để Thiêm đưa ông Hiệp.

Sau đó, Thắng lấy tiền từ nguồn các nhà thầu chi % cho Ban QLDA và 3 lần đưa cho Thiêm tổng số tiền 2 triệu USD.

Cụ thể, lần đầu khoảng giữa tháng 9/2021, Thắng đưa 1 triệu USD tại nhà hàng ở phường Cửa Nam, Hà Nội. Lần 2 vào ngày 27/9/2021, Thắng đưa 600.000 USD tại nhà Thiêm. Sau đó 2 ngày, Thắng đưa 400.000 USD.

Sau khi nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, Thiêm khai 2 lần đưa cho ông Nguyễn Quốc Hiệp số tiền 1,4 triệu USD để ông Hiệp tạo điều kiện cho Ban y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình Đoàn kiểm tra số 35 kiểm tra tại Bộ Y tế.

Trong khi đó, theo lời khai của ông Nguyễn Quốc Hiệp, đoàn kiểm tra số 35 đã kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định của Đảng, phát hiện có dấu hiệu vi phạm và cung cấp các thông tin liên quan để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, làm rõ, xử lý.

Quá trình Đoàn kiểm tra số 35 kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, ông Hiệp không được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân ông Thắng và Bộ Y tế liên quan nội dung kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 35, không nhận tiền từ Lê Thanh Thiêm.

Cơ quan điều tra đối chất giữa ông Nguyễn Quốc Hiệp và Lê Thanh Thiêm, các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Lời khai của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến phù hợp với diễn biến hành vi trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng thông qua Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công để tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.

Theo điều tra, Nguyễn Chiến Thắng tin tưởng Lê Thanh Thiêm sẽ chi tiền cho ông Nguyễn Quốc Hiệp để được tạo điều kiện cho Ban và cá nhân ông Thắng trong quá trình kiểm tra tại Bộ Y tế nên đã 3 lần đưa cho Lê Thanh Thiêm tổng cộng 2 triệu USD.

Tuy nhiên, sau khi nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, Lê Thanh Thiêm đã không chi tiền cho cá nhân, tổ chức nào để Đoàn kiểm tra số 35 tạo điều kiện cho Ban y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình kiểm tra tại Bộ Y tế.

Kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 35 đúng quy định của Đảng.

Hành vi của Lê Thanh Thiêm phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, số tiền chiếm đoạt 2 triệu USD.