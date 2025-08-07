(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển 4 năm gần đây:

Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Học viện cao nhất theo thang điểm 30 là 27,43 điểm, ngành Luật Kinh tế. Còn với thang điểm 40, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị kinh doanh (CLC) với 33,33 điểm.

Năm 2025, Học viện tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu cho 11 ngành đào tạo, 18 chương trình đào tạo hệ chuẩn, 5 chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt và 3 chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

Học viện sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm:

Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ năng lực quốc tế: ACT, A-Level, SAT.

Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực (DGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá tư duy (DGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT .

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL,...) và kết quả thi tốt nghiệp THPT (2 môn) thuộc tổ hợp xét tuyển.

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế(IELTS, TOEIC, TOEFL,...) và kết quả học tập THPT lớp 12 (2 môn) thuộc tổ hợp xét tuyển.

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố (Nhất, Nhì, Ba) và kết quả học tập THPT (2 môn) thuộc tổ hợp xét tuyển.

Xét tuyển kết hợp dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (2 môn) và kết quả học tập THPT (1 môn) thuộc tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tức mức điểm tối thiểu để thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường là 19 điểm và 25,5 điểm, lần lượt áp dụng cho những ngành xét theo thang điểm 30 và 40.

Mức điểm trên được tính theo tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GDĐT.

Học viện dự báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường sẽ giảm từ 1 - 3 điểm so với năm 2024, đặc biệt là các ngành có xét tổ hợp trong đó có môn Toán hoặc môn tiếng Anh.