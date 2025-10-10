Liên tiếp các ca sốc nguy kịch do sốt xuất huyết, tiểu cầu xuống mức thấp

(VTC News) -

Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue nặng nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gia tăng, nhiều trường hợp chuyển biến nhanh, sốc và xuất huyết nghiêm trọng, phải điều trị tích cực.

Bệnh nhân N.V.C (56 tuổi, trú tại Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng sốc, da nổi vân tím, xuất huyết rải rác vùng cẳng chân và có dấu hiệu nhiễm trùng. Người đàn ông bắt đầu sốt cao từ ngày 4/10, kèm rét run, đau mỏi người, buồn nôn và nôn nhiều. Dù điều trị tại cơ sở y tế địa phương trong 4 ngày, tình trạng không cải thiện nên được chuyển tuyến.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ xác định ông C. đang ở ngày thứ 5 của bệnh, tiểu cầu chỉ còn 5 G/L (mức cực thấp, nguy cơ chảy máu cao), bạch cầu giảm còn 3,7 G/L, siêu âm cho thấy tràn dịch màng phổi hai bên và ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc và được cấp cứu, điều trị tích cực ngay từ đầu.

Người bệnh sốt xuất huyết có biểu hiện da sung huyết toàn thân.

Trường hợp khác là ông T.V.X (63 tuổi, Hưng Yên), cũng nhập viện trong tình trạng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, đi ngoài phân đen, da sung huyết toàn thân. Ông X. sốt cao liên tục 5 ngày không dứt, dù đã uống thuốc hạ sốt. Khi nhập viện, tiểu cầu của ông giảm chỉ còn 8 G/L, được đánh giá là nguy cơ chảy máu nghiêm trọng.

May mắn, bệnh nhân được phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên sau 4 ngày đã cắt sốt, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. “Người bệnh không có biểu hiện cô đặc máu, đây là yếu tố quan trọng giúp tránh biến chứng nặng”, bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng Khoa Vi rút – Ký sinh trùng cho biết.

Anh V.Đ.L (34 tuổi, Hà Nội) phát bệnh sau mưa bão, khu vực nhà nhiều muỗi do gần con kênh bị ngập. Sau vài ngày điều trị tại nhà không khỏi, anh được đưa thẳng vào bệnh viện với các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, niêm mạc sung huyết, tràn dịch màng phổi, dịch ổ bụng. Tiểu cầu giảm còn 21 G/L. Do thể trạng béo phì, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân có nguy cơ biến chứng cao và đã chủ động điều trị tích cực, theo dõi sát 3 giờ/lần.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, mưa lớn và ngập úng trong những ngày qua tại miền Bắc tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes aegypti sinh sôi, khiến nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tăng mạnh. “Nước tù đọng là môi trường lý tưởng để muỗi phát triển. Nếu không kiểm soát, nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn”, ông cảnh báo.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân cần dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; đậy kín các dụng cụ chứa nước; ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi; phun hóa chất diệt muỗi định kỳ; tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết nếu thuộc nhóm nguy cơ.

Những người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, suy giảm miễn dịch, người béo phì, trên 60 tuổi hoặc phụ nữ mang thai... dễ gặp biến chứng nặng nếu mắc sốt xuất huyết Dengue.

Khi có các dấu hiệu như sốt cao liên tục, đau đầu, buồn nôn, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.