Đi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, trả phí bao nhiêu?

(VTC News) -

Sáng nay 30/6, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được đưa vào khai thác.

Theo Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng - doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án (doanh nghiệp dự án) - kể từ ngày 30/9, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chạy qua Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ bắt đầu thu phí. Toàn tuyến có ba vị trí thu phí, trong đó hai trạm đặt ở Nghệ An và một trạm ở Hà Tĩnh.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đưa vào khai thác từ sáng 30/6. (Ảnh: Trọng Tùng)

Các mức phí sẽ được thu như sau:

Xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt 1.700 đồng/km; xe từ 12 - 30 chỗ, xe tải trọng 2 - 4 tấn 2.210 đồng/km; xe trên 30 chỗ, xe tải trọng 4 - 10 tấn 2.890 đồng/km.

Xe tải trọng 10 - 18 tấn, xe container 20 feet 4.590 đồng/km và xe tải trọng trên 18 tấn, xe container 40 feet 6.460 đồng/km. Thời gian thu dự kiến trong 16 năm 6 tháng.

Với mức giá trên, để đi hết cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, loại xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt sẽ phải trả khoảng 84.000 đồng/lượt. Các loại xe còn lại lần lượt phải trả từ 109.000 đến 318.000 đồng/lượt.

Mức phí trên nằm trong hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư với Bộ Giao thông Vận tải đã được các cơ quan chức năng phê duyệt.