ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết giải quyết để sinh viên Y Việt Đức tốt nghiệp

Ngày 7/11, Khoa Y Việt Đức, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã kết luận về việc dừng chương trình Y Việt Đức thời gian vừa qua.

Khoa này cho hay, ngày 22/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Việt Đức, cùng đại diện Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU) - Cộng hòa Liên bang Đức và phụ huynh, sinh viên các khóa liên quan đã có cuộc tọa đàm về việc ngừng chương trình hợp tác đào tạo sau năm 2027.

Theo thông báo chính thức của JGU, Viện Khảo thí Y Dược học Quốc gia Đức (IMPP) - cơ quan độc lập chịu trách nhiệm cung cấp đề thi quốc gia các kỳ thi chuyển giai đoạn M1 và M2, đã thay đổi chính sách, ngừng cung cấp đề thi ra ngoài phạm vi nước Đức từ 31/12/2027.

Sự thay đổi này khiến Trung tâm Y khoa Mainz, trực thuộc JGU, không thể tiếp tục tổ chức các kỳ thi M1 và M2 tại Việt Nam, dẫn đến việc chương trình hợp tác phải dừng lại từ khóa YVĐ2025.

Tuy nhiên, sinh viên các khóa YVĐ2023 và YVĐ2024 sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn được tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình đào tạo đã đăng ký.

Phương án giải quyết đã được thống nhất giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Việt Đức; GS.TS.BS. Reinhard Urban (đại diện Trung tâm Y khoa Mainz - Đại học JGU, đại diện phụ huynh sinh viên hai khóa YVĐ2023 và YVĐ2024. Trong đó ưu tiên hàng đầu là tiếp tục duy trì chương trình hợp tác theo hình thức mới. Theo phương án này, các đơn vị sẽ đàm phán với Bộ Giáo dục bang Rheinland-Pfalz (CHLB Đức) để xây dựng chương trình đào tạo đổi mới, phù hợp với điều kiện hiện nay, duy trì kỳ thi M2.

Sinh viên Y khoa Việt Đức - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh: Tư liệu)

Phương án thứ 2 là kéo dài thời gian tổ chức kỳ thi M2 đến năm 2030 và sẽ làm việc trực tiếp với IMPP nhằm gia hạn thời gian cung cấp đề thi cho sinh viên Y Việt Đức.

Nếu 2 phương án trên không khả thi, phương án cuối cùng là đưa sinh viên tham dự kỳ thi M2 tại CHLB Đức, dưới sự bảo trợ của GS. Reinhard Urban.

Nhà trường cam kết không thay đổi chương trình hay thời gian đào tạo đối với sinh viên Y Việt Đức hai khóa YVĐ2023, YVĐ2024; đồng thời tiếp tục duy trì chương trình đào tạo như đã cam kết và đồng hành cùng sinh viên cho đến khi hoàn thành các kỳ thi M2, M3 trong khuôn khổ pháp lý cho phép. Nhà trường sẽ sớm thông báo bằng văn bản đến sinh viên và phụ huynh khi có kết quả cụ thể từ các phương án đang thương thảo. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện các phương án thay thế sẽ được tính toán và công khai rõ ràng.

Theo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc Đại học Johannes Gutenberg Mainz ngừng chương trình hợp tác là sự cố nằm ngoài mong muốn của cả hai bên. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch không đơn phương thay đổi cam kết, đồng thời nỗ lực tối đa để bảo đảm 100% quyền lợi ban đầu của sinh viên. GS.TS.BS. Reinhard Urban cũng đã khẳng định rằng sinh viên các khóa YVĐ2023 và YVĐ2024 vẫn sẽ có cơ hội thực hành lâm sàng năm thứ sáu tại CHLB Đức, tuy phương thức triển khai có thể thay đổi.