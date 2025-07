Đêm pháo hoa khép lại DIFF 2025: Nghệ thuật ánh sáng chở khát vọng hòa bình

(VTC News) -

Tối 12/7, tại sân khấu bên sông Hàn, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 khép lại bằng ánh sáng pháo hoa rực rỡ, với giải Quán quân thuộc về đội Jiangxi Yangfeng từ Trung Quốc.

Sức nóng từ đêm chung kết “lần đầu có trong lịch sử pháo hoa”

Đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng -DIFF 2025 do UBND Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group- đơn vị tài trợ chính và đồng hành tổ chức đã chứng kiến một cuộc so tài mãn nhãn giữa hai đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech – đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đại diện cho Việt Nam và đội Jiangxi Yangfeng đến từ Trung Quốc.

Lần đầu tiên đội chủ nhà Việt Nam được lọt vào vòng chung kết, và đối thủ của họ là đội đương kim á quân của DIFF 2024 với mong muốn đạt được ngôi vị cao nhất, đã giành được sự thán phục không ngừng của khán giả từ vòng loại. Cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao như ca sỹ Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hương Tràm… trong các phần trình diễn nghệ thuật. Tất cả những điều này, cùng hiệu ứng mãn nhãn từ các đêm pháo hoa trước đã khiến du lịch Đà Nẵng nóng hơn bao giờ hết dịp đêm chung kết DIFF 2025.

Theo ghi nhận, vé xem trận chung kết đã hết từ nhiều ngày trước. Ngay từ giữa trưa 12/5, dù thời tiết Đà Nẵng nắng nóng, nhiều người dân và du khách đã đổ về những vị trí đẹp bên bờ sông Hàn (dọc đường Trần Hưng Đạo) để trải bạt và dựng ô "xí chỗ" xem pháo hoa.

17h chiều 12/7, những cung đường đổ về sân khấu pháo hoa đông nghẹt. Hai bờ sông Hàn, trên các cây cầu, khán giả pháo hoa ken đặc. Khách may mắn có vé xem pháo hoa cũng đã điền đầy các vị trí khán đài từ trước giờ bắn cả tiếng.

Báo cáo thống kê cho thấy, chỉ riêng dịp chung kết, lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó khách quốc tế tăng tới 81% và khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ. Các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%. Tính đến ngày 11/7/2025, lượng vé xem pháo hoa trên các tàu du lịch sông Hàn trong đêm chung kết đạt 90% công suất.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đón tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỷ lục của năm 2024. Nếu trước đêm chung kết DIFF 2024, thành phố sông Hàn đón 159 chuyến bay, tăng trưởng 30-40% so với ngày trong tuần thì ở kỳ DIFF 2025, con số này đã lên tới 171 chuyến trong ngày 11/7, tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025. Những con số này đã chứng tỏ sức hút không ngừng nghỉ của Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng qua các năm.

Việt Nam- Trung Quốc đều xứng đáng vô địch

Thật khó có thể đưa ra một quyết định cho ngôi vô địch DIFF 2025- đó là điều mà tất cả các giám khảo đêm chung kết nhận định và khán giả cũng hoàn toàn đồng tình. Nếu như Trung Quốc nổi bật với sự bài bản, đa lớp và dàn nhạc quốc tế hoành tráng thì Việt Nam lại gây ấn tượng mạnh bởi cách kể chuyện đầy cảm xúc, tinh tế và gắn với bản sắc dân tộc.

Đội pháo hoa chủ nhà Z121 Vina Pyrotech với 7000 quả pháo, cùng những ca khúc được đặc biệt lựa chọn để thể hiện khát vọng vươn lên trong hòa bình và ổn định của dân tộc Việt Nam, đã cho thấy pháo hoa Việt Nam không thua kém bất cứ cường quốc pháo hoa nào.

Mở đầu phần trình diễn, đội Z121 đưa khán giả vào một không gian bừng sáng của âm thanh và sắc màu. Những giai điệu sôi động như “Centuries” và “Fireworks” hòa quyện cùng các hiệu ứng pháo hoa quét ngang, pháo tạo hình xoắn ốc, pháo chùm nhiều tầng, tái hiện nhịp sống sôi nổi, hiện đại và tràn đầy năng lượng của thành phố Đà Nẵng hôm nay.

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào khi bản hùng ca “Hào khí Việt Nam” vang lên, kéo theo màn trình diễn rực đỏ, vàng tựa như quốc kỳ tung bay giữa bầu trời đêm. Tiết tấu sau đó dịu lại, nhẹ nhàng hơn với giai điệu “The Nights”, kết hợp cùng pháo xanh và tím bung cao, nhẹ rơi và xoáy mềm. Để rồi, hàng nghìn khán giả không khỏi nổi da gà, khi thanh âm của “Khát vọng hòa bình” cất lên giữa màn pháo đồng loạt phủ kín bầu trời. Hiệu ứng nở hoa trên không và bùng nổ trên mặt nước khiến sông Hàn như nghẹn lại trong ánh sáng và cảm xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ: “Đại diện Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở chung kết, đó là điều khiến ai cũng xúc động. Dù là lần đầu, nhưng đội nhà đã thể hiện không hề thua kém cường quốc pháo hoa”.

Z121 đã không chỉ mang đến màn trình diễn kỹ thuật đỉnh cao, mà còn là lời tuyên ngôn đầy tự hào về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khát khao phát triển, và luôn sẵn sàng góp phần vào một thế giới ổn định và tươi sáng hơn.

Trong khi đó, Jiangxi Yangfeng lại khẳng định sức mạnh của một cường quốc pháo hoa trên thế giới bằng màn trình diễn “Đà Nẵng: Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai”, các hiệu ứng ánh sáng đầy biến hoá, kết hợp một cách hoàn hảo với 10 bản nhạc đa sắc độ. Màn trình diễn của đội được mở đầu bằng ca khúc “The Final Countdown” kết hợp hiệu ứng pháo hình vòng tròn đối xứng liên tiếp, mở ra cảm giác về một cánh cổng tương lai.

Phần giữa là chuỗi hiệu ứng chuyển động theo nhịp của “Trying All” và “Legacy of Six” – nơi pháo xoáy, pháo rơi tuyến tính kết hợp nhạc điện tử mang đến không gian như bước vào thế giới công nghệ. Đặc biệt, đội Trung Quốc tạo bất ngờ khi lồng ghép ca khúc Việt “Bắc Bling” vào màn pháo sôi động, đồng bộ với loạt pháo quét tầng trung và thấp chạy ngang mặt nước, tạo hiệu ứng như vũ điệu ánh sáng kết nối giữa hai nền văn hóa.

Màn kết “Mountain Call” vang lên giữa nền pháo chùm cao, lấp lánh vàng bạc kết hợp pháo kim tuyến liên hoàn, như khắc họa hình ảnh Đà Nẵng, một viên ngọc tỏa sáng trên bản đồ tương lai châu Á.

Và sau những giây phút vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định, Ban tổ chức công bố đội Jiangxi Yangfeng từ Trung Quốc đã chính thức giành ngôi vị Quán quân DIFF 2025, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội pháo hoa Z121 Việt Nam giành giải Á quân với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Đội trưởng đội Trung Quốc xúc động chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng hào hứng và mãn nguyện, bởi sau bao ngày nỗ lực, thành quả đạt được thật mãn nguyện. Đây là một kết quả tuyệt vời và chúng tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Giải thưởng lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực ở các mùa thi DIFF tiếp theo, cũng như trong hành trình theo đuổi và sáng tạo nghệ thuật pháo hoa của mình.”

DIFF 2025 cũng đã chứng kiến các màn trình diễn ấn tượng, sáng tạo của tất cả các đội thi, với chất lượng được đánh giá là vượt trội so với các năm trước. Do đó, bên cạnh giải Quán quân và giải Á quân; Ban tổ chức DIFF 2025 cũng đã tôn vinh 3 đội thi với 3 hạng mục giải thưởng quan trọng, mỗi giải thưởng trị giá 5.000 USD.

Theo đó, Giải thưởng “Sáng tạo” dành cho đội Macedos Pirotecnia - Bồ Đào Nha; Đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam nhận giải “Khán giả yêu thích nhất” và Đội pháo hoa Martarello Group S.L.R đại diện nước Ý nhận giải thưởng “Triển vọng”.

Đêm nhạc hội của một “bầu trời sao”

Năm nay, DIFF 2025 được đầu tư mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng nghệ thuật. Chỉ riêng trong đêm Chung kết, khán giả đã được gặp gỡ cả một “bầu trời sao”. Những tên tuổi hàng đầu như Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hương Tràm cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công đến từ các vũ đoàn danh tiếng, trên một sân khấu nổi với âm thanh ánh sáng được đầu tư công phu và vô cùng ấn tượng, đã khiến cho khán đài không ngừng bùng nổ.

Họa mi tóc nâu Mỹ Tâm xuất hiện trong tiếng reo hò của hơn 10.000 khán giả. Và với ca khúc “The Light” do chính cô sáng tác, khán giả đều đã hiểu vì sao cô là nhân tố khiến vé đêm chung kết pháo hoa cháy từ sớm.

Sự trở lại của ca sĩ Tùng Dương cùng với ca khúc “Hope”, truyền tải thông điệp về niềm tin và khát vọng vượt qua bóng tối để chạm tới ánh sáng cũng khiến khán đài nín thở trước giọng ca chưa bao giờ thôi khiến người nghe bất ngờ.

Được xem là “ẩn số” của chương trình chung kết, giọng ca “Em gái mưa” Hương Tràm cũng đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng với sự trở lại vô cùng mới mẻ của mình, qua hai tình khúc nổi tiếng thế giới “When you believe” và “Never Enough”.

Và đặc biệt, khi cả Tùng Dương và Hương Tràm cùng hợp lực trong ca khúc “Hoa Mặt Trời”, khán đài như vỡ òa cảm xúc. Bộ đôi nghệ sĩ trẻ tài năng Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng cũng là làn gió mới, trẻ trung và đầy cảm xúc, với tiết mục lần đầu tiên “trình làng”- ca khúc “Hoa Liên”.

Chung kết DIFF 2025 không chỉ là một cuộc so tài của pháo hoa, đó là cuộc hội ngộ của những ngôi sao, là đêm thăng hoa của nghệ thuật. Đó cũng là điều làm nên sức hấp dẫn bền bỉ của Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng qua hơn một thập kỷ qua.

Với chiến thắng thuộc về đội Jiangxi Yangfeng từ Trung Quốc, DIFF 2025 đã kết thúc với những con số không thể mỹ mãn hơn cho du lịch Đà Nẵng. Và với sức nóng không ngừng tăng qua mỗi mùa, DIFF ngày càng chứng tỏ, với sự đầu tư bài bản, sự vào cuộc của Sun Group cùng nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng, đây sẽ không chỉ là một lễ hội, mà là sân chơi xứng tầm quốc tế, để bất cứ đội pháo hoa nào trên thế giới cũng mong muốn được tham gia.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, DIFF trong 5 năm tới sẽ được đầu tư quy mô hơn để trở thành “một động lực tăng trưởng mới cho kinh tế đêm, du lịch và thương hiệu của thành phố, phù hợp với tầm nhìn phát triển Đà Nẵng theo hướng xanh - thông minh - hiện đại, định vị thương hiệu văn hóa của thành phố trên bản đồ khu vực và quốc tế”.