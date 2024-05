(VTC News) -

Ngày 10/5, Bộ VHTTDL chấp thuận Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biểu diễn nghệ thuật với tên gọi Westlife - The hits tour 2024 (With Love Tour Ha Noi 2024).

Thời gian tổ chức đêm nhạc diễn ra vào ngày 4-5/6/2024 tại Cung điền kinh Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bộ yêu cầu Nhà hát Lớn Hà Nội (đơn vị tổ chức sự kiện) có trách nhiệm chấp hành quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Đêm nhạc Westlife ở Hà Nội được cấp phép tổ chức.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu đơn vị tổ chức tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Trước đó, ngày 9/5, nhóm nhạc Westlife thông báo trở lại Việt Nam với 2 đêm diễn tại Hà Nội. Trên trang fanpage, Westlife chia sẻ thông tin: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi thực sự rất hào hứng để thông báo rằng chúng tôi sẽ ghé thăm các bạn vào ngày 4 và 5/6 sắp tới".

Bên cạnh đó, bài viết cũng thông báo vé cho đêm nhạc The Hits Tour sẽ được mở bán vào ngày 13/5.

Cùng với thông báo của nhóm Westlife, Midas Promotions - đơn vị tổ chức đêm diễn của nhóm tại Việt Nam xác nhận ban nhạc pop huyền thoại với các thành viên Shane, Nicky and Kian sẽ quay lại Việt Nam trong một phần của tour diễn được mong chờ nhất The Hits Tour 2024.

Thành viên Mark vì lí do sức khỏe nên không thể đồng hành cùng trong chuyến lưu diễn này. Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhóm 911 với tư cách khách mời.

Tháng 11/2023, Westlife đã tổ chức The Wild Dreams Tour tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM với gần 30.000 người tham dự. Màn trình diễn của Westlife với những bản hit thanh xuân đình đám tạo nên không khí bồi hồi, xúc động chưa từng có tại sân vận động Thống Nhất.

Westlife được thành lập từ năm 1998 với các thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Ngoài ra, cựu thành viên Brian McFadden đã rời nhóm.

Mang phong cách Pop ballad đặc trưng, Westlife nhanh chóng trở thành một trong những boyband hàng đầu của châu Âu sau rất nhiều bản tình ca như Flying Without Wings, Seasons in The Sun, My Love hay I Lay My Love On You.

Năm 2012, nhóm từng tan rã sau đó tái hợp vào năm 2018 và tiếp tục hoạt động âm nhạc.