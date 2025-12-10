  • Zalo

Bảng giá ô tô Jaguar mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Jaguar mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Jaguar là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Anh Quốc, nổi tiếng với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, hiệu suất mạnh mẽ và trải nghiệm lái thú vị. Các dòng xe của Jaguar, từ sedan, SUV đến xe thể thao, đều mang phong cách sang trọng đặc trưng với những chi tiết tinh xảo và chất liệu cao cấp.

Đặc biệt, Jaguar XJ 2025 là mẫu sedan hạng sang mới, kết hợp thiết kế tinh tế với hiệu năng mạnh mẽ, hướng đến khách hàng yêu thích sự sang trọng và đẳng cấp. Xe sở hữu ngoại thất thanh lịch với các đường nét khí động học mượt mà, lưới tản nhiệt đặc trưng và cụm đèn LED hiện đại.

Jaguar XJ 2025 là mẫu sedan hạng sang mới. (Ảnh: Peugeot Thanh Xuân)

Nội thất của Jaguar XJ 2025 mang đến không gian sang trọng với vật liệu cao cấp, ghế bọc da mềm mại và các chi tiết kim loại tinh xảo. Màn hình giải trí trung tâm lớn tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và hệ thống âm thanh cao cấp. Cabin rộng rãi và tiện nghi, tạo cảm giác thoải mái tối đa cho cả người lái lẫn hành khách.

Bảng giá xe ô tô hãng Jaguar mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

JAGUAR XEGiá từ 2 tỷ 310 triệu
JAGUAR XF Giá từ 2 tỷ 640 triệu
JAGUAR XJ Giá từ 5 tỷ 700 triệu
JAGUAR F‑PACE Giá từ 3 tỷ 629 triệu
JAGUAR F‑TYPE Giá từ 6 tỷ 300 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

