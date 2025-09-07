Đề xuất nâng ngưỡng tính thuế từ trúng thưởng, thừa kế lên 20 triệu đồng

(VTC News) -

Tại dự thảo tờ trình dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập để tính thuế đối với một số khoản thu nhập.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân có thu nhập trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, quà tặng nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần thu nhập vượt 10 triệu đồng.

Qua quá trình lấy ý kiến, nhiều ý kiến tham gia đề xuất nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế này để đồng bộ với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ngưỡng doanh thu nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh. Tiếp thu ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh nâng ngưỡng thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập nêu trên lên 20 triệu đồng và thay đổi thuế suất cho một số khoản thu nhập.

Đề xuất nâng ngưỡng tính thuế từ trúng thưởng lên 20 triệu đồng.

Cụ thể, các cá nhân nếu trúng thưởng, nhận thừa kế, nhận quà tặng sẽ nộp thuế 10% nhân với phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng.

Riêng cá nhân có thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại sẽ nộp thuế 5% trên phần thu nhập vượt 20 triệu đồng. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác (do Chính phủ quy định) được tính bằng 5% nhân với thu nhập vượt trên 20 triệu đồng theo từng lần phát sinh.

Ngoài ra, cơ quan dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số; thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác do Chính phủ quy định.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm thu nhập khác nêu trên được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 5% (tương đồng như thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại hiện nay). Phần thu nhập tính thuế trong các hoạt động này là phần vượt lên trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh thu nhập.

Riêng đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số trên sàn giao dịch quản lý minh bạch, công khai về giá và với tần suất thường xuyên, đề nghị áp dụng mức thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay.

Đối với thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác sẽ do Chính phủ quy định nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh.