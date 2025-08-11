Định ngày tổ chức hội nghị 'KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'

(VTC News) -

Ngày 18/8, hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025) sẽ diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hơn 200 KOL tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Với chủ đề KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nghị hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Một trong những dấu ấn quan trọng của hội nghị là sự kiện thành lập Liên minh “Niềm tin số”, tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực. Liên minh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong các hoạt động trên không gian mạng.

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) quy tụ hơn 200 KOL tiêu biểu. (Ảnh: Cục A05).

Hội nghị cũng sẽ chính thức khởi động Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC. Chương trình góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.

Hội nghị sẽ là diễn đàn mở, nơi các KOL được chia sẻ hành trình trở thành “người dẫn dắt”, được lắng nghe, trao đổi và thảo luận trực tiếp với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng để cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL trong xây dựng một Việt Nam số an toàn.

Trong thời đại mà mỗi lượt xem, lượt thích hay chia sẻ có thể tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành vi của hàng triệu người, việc đặt giá trị cộng đồng lên hàng đầu chính là yếu tố quyết định để KOL giữ vững niềm tin xã hội.

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mong muốn gửi đi thông điệp: Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo. Đây chính là lời hiệu triệu kêu gọi cộng đồng người có ảnh hưởng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, hoa hậu Bảo Ngọc, hoa hậu Thanh Thủy…cùng các nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê…

Bên cạnh các KOL, hội nghị cũng có sự góp mặt của cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng số TikTok, Meta và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đồng hành tham gia với vai trò diễn giả, chia sẻ các giải pháp thúc đẩy sức ảnh hưởng của KOL trên môi trường số.