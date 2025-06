Một thí sinh mổ ruột thừa tại Điện Biên được xét đặc cách tốt nghiệp

Ông Cù Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh, Trưởng ban coi thi tốt nghiệp THPT tỉnh Điện Biên cho biết, hiện Sở đang hướng dẫn thí sinh Giàng A.P. làm thủ tục xét đặc cách.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, em P. đủ điều kiện được đặc cách mà không cần tham gia kỳ thi. Ban đầu, gia đình và bản thân em P. bày tỏ mong muốn được dự thi để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học. Sở cũng chỉ đạo hướng dẫn gia đình viết cam kết và xin xác nhận tình trạng sức khỏe từ cơ sở y tế để đảm bảo em có thể tham gia. Tuy nhiên, vào phút cuối, gia đình và em P. quyết định không dự thi.

Thí sinh Giàng A.P. tại huyện Tủa Chùa sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Điện Biên có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 7.640 thí sinh. Trong đó số thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là 7.030 thí sinh; dự thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006 là 611 thí sinh, còn lại là thí sinh tự do. Tổng số điểm thi là 28, với số phòng thi là 341 phòng. Tỉnh đã huy động gần 1.900 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó ban coi thi là hơn 1.420 người.

Đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Điện Biên đang diễn ra hết sức khẩn trương và chu đáo, với mục tiêu đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng. Trong sáng 25/6, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số điểm thi trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kiểm tra tủ đựng đề thi tại điểm thi Trường THPT TP Điện Biên Phủ.

Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cho biết, qua kiểm tra, đề thi đã được vận chuyển an toàn đến 28 điểm thi trên địa bàn, được tiếp nhận, niêm phong và bảo vệ nghiêm ngặt. Về cơ sở vật chất đã được các hội đồng thi đảm bảo đầy đủ từ điện, nước, bàn ghế đến các phòng chuyên môn giám sát. Các giám thị được phân công đã được tập huấn kỹ lưỡng về quy chế và quy trình thi.

Để đảm bảo kỳ thi được diễn ra tuyệt đối an toàn, tại mỗi điểm thi, các phòng bảo quản đề thi và bài thi đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát, bố trí lực lượng công an và tổ y tế thường trực. Các huyện vùng cao như: Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa cũng đã có phương án dự phòng phương tiện vận chuyển đề thi trong điều kiện thời tiết xấu.

Sở Y tế Điện Biên cũng bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại các cơ sở y tế và chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế tại các điểm thi.

Các sở, ngành liên quan phối hợp đảm bảo hạ tầng, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh. Các trường học, đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực hỗ trợ thí sinh vùng sâu vùng xa về nơi nghỉ, bữa ăn và phương tiện đi lại.

Do kỳ thi năm nay có một điểm khác biệt là có sự tham gia của cả thí sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006 và 2018, do đó tỉnh chủ động phân loại và có những lưu ý đặc biệt liên quan đến phong tục tập quán cũng như điều kiện thực tiễn của các trường, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trong chiều 25/6, hơn 7.640 thí sinh của tỉnh Điện Biên đến làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Ông Vừ A Bằng nói: "Tất cả các điểm thi đã đảm bảo đồng loạt họp phổ biến quy chế cũng như hướng dẫn các nội dung, nội quy quy trình thi và đảm bảo theo các yêu cầu đề ra. Liên quan đến các chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018 có các điểm khác mới, các yêu cầu, điều kiện khác nhau, do đó tỉnh đã quán triệt toàn bộ các nội dung này. Đối với các điểm thi liên quan đến học sinh nội trú thì cũng chỉ đạo tuyệt đối đảm bảo là các điều kiện, an ninh trật tự và đặc biệt quan tâm vấn đề chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, nhất là vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm".