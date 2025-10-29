ĐBQH đề nghị công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Nhắc về đại dịch COVID-19, đại biểu Trần Khánh Thu (thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) nhấn mạnh, hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, những chiến sĩ áo trắng trở thành biểu tượng sáng ngời về sự quả cảm, nhiệt huyết, phát huy mạnh mẽ tinh thần và bản lĩnh Việt Nam.

“Ngày nay trong thời bình, những chiến sĩ này được làm việc trong môi trường an toàn hay chưa, đó là câu hỏi day dứt trong tôi, một đại biểu công tác trong ngành y tế”, bà Thu nói.

Tại kỳ họp thứ 9, đại biểu Thu cũng có báo cáo về nhiều vấn đề gây bức xúc trong ngành y. Đặc biệt, khi nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra thì việc bảo vệ quyền lợi của cán bộ, nhân viên ngành y tế thực sự được quan tâm đúng mực chưa.

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (đoàn tỉnh Hưng Yên).

Các sự cố cán bộ ngành y bị bạo hành được cảnh báo từ lâu nhưng thực tế vẫn xảy ra và xu hướng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn. Cán bộ y tế luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm và đối mặt với nguy hiểm nhưng ngành y không thể phát triển nếu không có sự bảo vệ, hỗ trợ cho những người làm nghề.

“Chúng tôi không phải những cỗ máy mà cũng là người có trái tim, cần được thông cảm và tôn trọng, chúng tôi không bao biện bất kỳ sai sót nào nhưng cần cơ chế bảo vệ nhân viên y tế trong mọi tình huống, giúp chúng tôi yên tâm làm việc mà không lo sợ bị bạo hành”, bà Thu bày tỏ.

Đại biểu cho rằng hiện thiếu hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ nhân viên y tế và không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng khi đang cố gắng để giữ lấy mạng sống của người khác.

Để bảo vệ nhân viên y tế, cần có chế tài nghiêm khắc đối với những hành vi xâm phạm, bạo hành. Đồng thời, đại biểu Thu đề xuất bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nội dung tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, giám sát cảnh báo sớm, khống chế dịch bệnh kịp thời, bảo đảm an toàn cho cán bộ.

“Đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, công nhận liệt sĩ đối với trường hợp nhân viên y tế hy sinh và là thương binh khi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, cần thiết phải có sự điều chỉnh Pháp lệnh Người có công và Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ để tránh thiệt thòi cho nhân viên y tế”, đại biểu Thu nêu.