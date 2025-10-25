Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen 4 nữ điều dưỡng dũng cảm cứu bé sơ sinh ở Nghệ An

(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định tặng bằng khen cho tập thể Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 4 điều dưỡng thuộc khoa này vì hành động dũng cảm bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà trong vụ tấn công xảy ra sáng 23/10.

Các cá nhân được khen thưởng gồm các điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng. Các nữ điều dưỡng đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Sáng 24/10, đoàn công tác Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cùng đi có lãnh đạo Cục Bà mẹ - Trẻ em, Công đoàn Y tế Việt Nam và Sở Y tế Nghệ An.

Đoàn công tác Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên các điều dưỡng bị thương trong vụ tấn công.

Tại buổi thăm hỏi, TS.BS Hà Anh Đức xúc động nói: “Các đồng chí đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc – đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình. Đó là tinh thần cao quý nhất của ngành y”. Ông đề nghị bệnh viện tập trung điều trị, đồng thời hỗ trợ tâm lý để các nhân viên y tế sớm hồi phục sau biến cố.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung trao giấy khen cho 8 nhân viên y tế gồm Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền – những người đã không màng hiểm nguy, lao vào giành giật sự sống cho trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân.

Sáng 23/10, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung. Giữa lúc hỗn loạn, Vỹ bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà giằng lại. Các điều dưỡng khác lao đến ngăn cản, bị đối tượng truy đuổi, tấn công. Vụ việc kéo dài khoảng 5 phút trước khi cảnh sát ập vào khống chế.

Sau vụ việc, 3 điều dưỡng và 2 người nhà bệnh nhân bị thương. Hai bé sơ sinh may mắn chỉ xây xát nhẹ. Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị sốc mất máu, tổn thương động mạch dưới đòn, mạch cảnh, tràn máu màng phổi phải. Sau ca phẫu thuật khẩn, chị qua cơn nguy kịch nhưng vẫn bị sang chấn tâm lý.

Điều dưỡng Nhung – đang thực tập tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An – bị chấn thương ngực kín và nhiều vết thương phần mềm. Hai bệnh nhân Ngô Thị Thu Thủy và Phan Thị Tứ cũng đã được phẫu thuật, sức khỏe tạm ổn.

Theo đại diện bệnh viện, vợ của đối tượng Vỹ vừa sinh đôi và nằm điều trị tại phòng 305. Một trong hai bé có dấu hiệu nhiễm trùng nên được chuyển sang khoa Hồi sức Sơ sinh. Sáng 23/10, Vỹ vào thăm con và không có biểu hiện bất thường trước khi gây án.

Hiện Vỹ bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và giết người. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy đối tượng không sử dụng rượu bia hay ma túy vào thời điểm gây án.