Đẩy nhanh xây dựng Quân đội hiện đại

Hơn 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.

Từ đội quân nhỏ bé ban đầu, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, lập nên những chiến công hiển hách trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Nối dài thành tích đó, nhiệm kỳ vừa qua, Quân đội đã chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, nổi bật là việc xây dựng “tinh, gọn, mạnh” hoàn thành trước thời hạn; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; công tác xây dựng lực lượng được kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Xe tăng T-90S dẫn đầu đội hình tiến qua lễ đài tại buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tú)

Bước sang giai đoạn mới, tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Các cuộc chiến tranh hiện đại và xung đột quân sự cho thấy những thay đổi căn bản so với chiến tranh truyền thống: Vũ khí công nghệ cao được sử dụng ngày càng nhiều, tác chiến phi tiếp xúc, điện tử, không gian mạng, phương tiện không người lái trở nên phổ biến; không gian chiến trường mở rộng, ranh giới tiền tuyến - hậu phương mờ nhạt...

Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu cấp bách đẩy nhanh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây là mục tiêu được xác định trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại, trước hết phải hiện đại về tư duy quân sự, quốc phòng. Việc nắm chắc đặc điểm tác chiến, vũ khí trang bị, phương tiện, công nghệ hiện đại và phương thức chỉ huy, điều hành của các quốc gia là cơ sở quan trọng để phát triển tư duy quân sự, quốc phòng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải coi đây là mệnh lệnh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, tuyệt đối không rập khuôn máy móc và càng không được chủ quan, duy ý chí.

Hiểu rõ tính tất yếu, khách quan xây dựng Quân đội hiện đại phải gắn với đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ quân sự; ưu tiên nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, mua sắm các loại vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, nhanh chóng trang bị cho các cơ quan, đơn vị đưa vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đây chính là vấn đề năng lực tự chủ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong hành trình đó, cần nhất quán nhận thức, luôn đặt con người là nhân tố trung tâm, đóng vai trò quyết định. Vì vậy, hiện đại hóa Quân đội phải gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống, kinh nghiệm với tri thức, kỹ năng tác chiến mới.

Huấn luyện, diễn tập phải sát thực tế chiến tranh hiện đại, tăng cường tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, diễn tập đối kháng, bảo đảm thao trường gắn với chiến trường, tránh hình thức, rập khuôn, kịch bản hóa.

Cùng với xây dựng Quân đội hiện đại, phải xây dựng nền QPTD hiện đại. Đây là yêu cầu có tính chiến lược lâu dài. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới đòi hỏi phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Xuyên suốt các yêu cầu đó là quan điểm cốt lõi: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, đồng thời chủ động, sáng tạo trong xây dựng Quân đội hiện đại, nền QPTD hiện đại, tác chiến hiện đại, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.