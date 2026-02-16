Dấu xưa còn sót lại tại khu phố cổ từng là thương cảng sầm uất ở Cố đô Huế

Bà Phan Thị Diệu Liên ( 84 tuổi, sống ở ngôi nhà cổ số 77 ở khu phố cổ Bao Vinh) cho biết, ngôi nhà có niên đại gần 120 năm, bà là đời thứ 3 kế thừa lại ngôi nhà này. “Nhà tôi gần như nguyên bản từ xưa. Trước đây dòng tộc cũng khá giả lắm mới có thể làm được một ngôi nhà bằng gỗ như thế này. Ai đến xem họ cũng khen ngôi nhà đẹp và cổ so với những ngôi nhà cổ khác ở khu phố cổ Bao Vinh”, bà Liên tự hào.