Dấu xưa còn sót lại tại khu phố cổ từng là thương cảng sầm uất ở Cố đô Huế

Ngắm 2 khu phố cổ ở Huế một thời sầm uất nhất xứ Đàng Trong
Theo các nhà nghiên cứu, Gia Hội - Bao Vinh (phường Phú Xuân và Hoá Châu, TP Huế) là 2 khu phố sầm uất bậc nhất xứ kinh đô Huế cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Bao Vinh từng là một trong hai thương cảng cổ lớn nhất Đàng Trong thế kỷ XVII - XIX cùng với cảng thị Hội An (TP Đà Nẵng).
Theo thời gian với nhiều biến động, Bao Vinh - Gia Hội không còn sầm uất như xưa mà dần thu mình giữa sự phát triển của đô thị hoá hiện đại.
Tuy nhiên, tại 2 khu phố cổ này vẫn còn lưu giữ được các giá trị xưa cũ là các ngôi chùa, đình miếu mang kiến trúc đặc thù của người Việt xưa. Bên cạnh đó, là các di sản phi vật thể là các lễ hội truyền thống, làng nghề thủ công, hoạt động trình diễn nghệ thuật cung đình Huế.
Hiện nay Bao Vinh - Gia Hội có mật độ dân cư khá đông, chủ yếu làm nghề lao động phổ thông, thợ mộc , thợ nề, cơ khí, may mặc…số ít làm nghề buôn bán nhỏ, dịch vụ.
Nhiều ngôi nhà ở Gia Hội - Bao Vinh vẫn còn giữ được nét kiến trúc của người Huế xưa đó là nhà rường với các trụ gỗ được sơn màu nâu đậm, chạm khắc hoa văn và treo đèn lồng đẹp mắt.
Nhiều ngôi nhà cổ có kiến trúc giống nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An, có tuổi đời trên trăm năm.
Bà Phan Thị Diệu Liên ( 84 tuổi, sống ở ngôi nhà cổ số 77 ở khu phố cổ Bao Vinh) cho biết, ngôi nhà có niên đại gần 120 năm, bà là đời thứ 3 kế thừa lại ngôi nhà này. “Nhà tôi gần như nguyên bản từ xưa. Trước đây dòng tộc cũng khá giả lắm mới có thể làm được một ngôi nhà bằng gỗ như thế này. Ai đến xem họ cũng khen ngôi nhà đẹp và cổ so với những ngôi nhà cổ khác ở khu phố cổ Bao Vinh”, bà Liên tự hào.
Một ngôi nhà cổ lợp ngói liệt đậm chất Huế xuống cấp theo thời gian, bên trên phủ rêu xanh, cỏ dại.
Một ngôi nhà cổ xuất hiện dấu hiệu bị nứt tường khá lớn, xuống cấp theo thời gian.
Nhiều căn nhà cổ được người dân tu sửa để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt.
Trong lòng nhiều người dân xứ Huế, Gia Hội – Bao Vinh không chỉ là ký ức mà còn là những giá trị di sản giữa lòng Cố đô.
