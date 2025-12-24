Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Phùng Hưng – Bát Đàn, với quy mô khoảng 2.160 m², đáp ứng chỗ đỗ cho 268 ô tô, 110 xe máy.
Video: Hiện trạng vườn hoa được quy hoạch làm bãi đỗ xe ngầm đầu tiên ở phố cổ Hà Nội
Phần vỉa hè vườn hoa đang bị chiếm dụng để kinh doanh quán nước.
Phía trên bãi xe ngầm được quy hoạch kết hợp công trình kỹ thuật nổi, lối lên xuống ô tô, xe máy cùng cây xanh, vườn hoa và đường dạo. Thiết kế tạo điểm nhấn kiến trúc, đồng thời kết nối trực tiếp tới khu thương mại, sân chơi, sân thể dục thể thao và các đường dạo hình tròn hướng tâm, mang lại không gian công cộng tiện ích và hấp dẫn.
Dọc toàn tuyến phố Phùng Hưng, hầu như toàn bộ vỉa hè đang được sử dụng làm bãi đỗ xe và thường xuyên trong tình trạng quá tải. Việc sớm quy hoạch, xây dựng và đưa công trình vào khai thác sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống bãi đỗ xe khu vực nội đô.
