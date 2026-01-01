Hội An rước sắc bùa, đón 29 du khách Philippines xông đất phố cổ

Việc chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An trong ngày đầu năm mới đã trở thành một trong những hoạt động truyền thống mang ý nghĩa đặc biệt của địa phương. Qua từng năm, sự kiện không chỉ là lời chào năm mới trang trọng, là tín hiệu khởi đầu cho một năm sôi động với nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn mà còn truyền đi thông điệp rằng Hội An luôn sẵn sàng chào đón những người bạn phương xa đến thưởng thức vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, lối sống bình dị và sự hiếu khách của nơi đây.