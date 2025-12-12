Data for Life 2025: 30 giải pháp xuất sắc nhất được triển lãm ngay cạnh Hồ Gươm

(VTC News) -

Video: Data for Life 2025 mang tới nhiều giải pháp dữ liệu vì cuộc sống. (Video: Ngân Hạnh - Anh Trần)

Ngày 12/12, Vòng Triển lãm cuộc thi Data for Life 2025 diễn ra ngay tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 30 đội thi xuất sắc nhất toàn quốc đã trình bày các sản phẩm, giải pháp với Hội đồng Giám khảo và người dân tham quan sự kiện, tiếp tục hoàn thiện mô hình trước khi bước vào Vòng Chung kết.

Đây là lần đầu tiên, cuộc thi có Vòng Triển lãm, nhằm giúp các đội thi và các giải pháp công nghệ của các đội đến gần hơn với công chúng. Sự kiện được tổ chức cũng trong khuôn khổ TechFest 2025 - với không gian phố đi bộ Hồ Gươm, trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp.

TS Đinh Viết Sang, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội khai mạc Vòng Triển lãm cuộc thi Data for Life 2025. (Ảnh: Hùng Cường)

Đội Intron mang tới giải pháp về ứng dụng Gen trong lĩnh vực sức khỏe. Anh Vũ Thành Quang - đại diện đội Intron cho biết: "Giải pháp của chúng tôi chính là tạo lập hồ sơ sức khỏe cho toàn dân tích hợp lên ứng dụng VneID. Ưu điểm của giải pháp này là tận dụng hạ tầng sẵn có của nền tảng định danh điện tử của Bộ Công an, đảm bảo tính xác thực của dữ liệu và bảo mật những dữ liệu nhạy cảm".

Ngoài ra, nhóm còn nghiên cứu phát triển giải pháp Bảo mật Blockchain. Mọi truy cập đều được ghi lại trên Blockchain và không ai có thể sửa đổi lịch sử này.

Đội Intron giới thiệu giải pháp tới người dân. (Ảnh: Anh Trần)

Với bác sĩ, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp tiết kiệm thời gian, tránh trùng lặp xét nghiệm, hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn. Đối với ngành y tế, đây là bước tiến quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách trong tương lai.

Trong khi đó, đội VNCredit Trust AI (Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM) lại mang đến giải pháp ứng dụng AI minh bạch để chống tín dụng đen.

Theo anh Trần Quốc Khánh - đại diện nhóm VNCredit Trust AI, tín dụng đen biến tướng qua app, mạng xã hội với nhiều hình thức ngày càng tinh vi. Không chỉ người dân thiếu hiểu biết bị đe dọa, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cũng bị mất niềm tin.

Giải pháp cảnh báo tín dụng đen. (Ảnh: Anh Trần)

VNCredit Trust AI là giải pháp ứng dụng nền tảng AI minh bạch giám sát, phát hiện và cảnh báo tín dụng đen theo thời gian thực.

Với người dân, VNCredit Trust AI cung cấp một "lá chắn bảo vệ tức thời", chỉ mất dưới 10 giây để hệ thống trả về cảnh báo ngay tại "điểm không" - trước khi người dùng kịp nhập thông tin cá nhân.

Với cơ quan quản lý, VNCredit Trust chuyển mình thành hệ thống giám sát chủ động, hoạt động 24/7, tự động quét các tên miền tài chính mới đăng ký. Đặc biệt, giải pháp này hỗ trợ điều tra viên truy vết đồ thị liên kết, từ một số điện thoại có thể hỗ trợ điều tra ra đường dây.

Với doanh nghiệp, VNCreditTrust cung cấp API để tự động lọc quảng cáo rác và bảo vệ thương hiệu, ngăn chặn mạo danh ngay từ trứng nước.

BTC cuộc thi cùng các sinh viên tham quan Vòng Triển lãm. (Ảnh: Hùng Cường)

30 giải pháp được trình bày tại Vòng Triển lãm trải dài trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, kinh tế, tài chính, pháp luật,… đều mang tính ứng dụng cao, hứa hẹn là những giải pháp thiết thực để giải quyết các “điểm nghẽn" trong đời sống thường ngày.