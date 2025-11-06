Công nghệ 6/11: Ra mắt UniVentures, Apple chi 1 tỷ USD để sử dụng Gemini

(VTC News) -

Ra mắt UniVentures thúc đẩy thế hệ startup Việt Nam

BLOCK71 – đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Singapore – phối hợp cùng Temasek Foundation và các đối tác như NIC, Golden Gate Ventures, Google Cloud, IBM… vừa ra mắt chương trình UniVentures tại Việt Nam nhằm hỗ trợ nhà sáng lập trẻ từ các trường đại học.

Lấy cảm hứng từ tầm nhìn “University to Unicorn”, UniVentures kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Singapore và Việt Nam, cung cấp huấn luyện, cố vấn và cơ hội gọi vốn cho các startup tiềm năng. Chỉ trong đợt tuyển sinh đầu tiên, chương trình đã thu hút gần 1.500 hồ sơ đăng ký.

Các diễn giả chia sẻ tại sự kiện UniVentures – nơi kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Singapore và Việt Nam, truyền cảm hứng cho thế hệ startup đại học vươn ra khu vực. (Nguồn: UniVentures)

Golden Gate Ventures công bố quỹ giải thưởng 250.000 USD dành cho tối đa 10 startup xuất sắc nhất, tạo bàn đạp mở rộng quy mô và tiếp cận nhà đầu tư. Chương trình đã triển khai tại nhiều trường đại học lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM và VinUniversity.

UniVentures là minh chứng cho hợp tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp trẻ và xây dựng cầu nối khu vực công – tư nhân.

Apple ký thỏa thuận 1 tỷ USD để sử dụng Gemini

Apple đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm với Google để sử dụng phiên bản tùy chỉnh của mô hình AI Gemini nhằm nâng cấp trợ lý ảo Siri.

Đây là bước đi đáng chú ý của Apple bởi công ty này vốn thường tự phát triển công nghệ riêng. Tuy nhiên, hãng chọn giải pháp tạm thời là tích hợp AI của Google trong khi chờ đợi hệ thống AI nội bộ đủ mạnh để thay thế.

Mô hình Gemini được đề xuất có 1,2 nghìn tỷ tham số, cao gấp khoảng 8 lần so với phiên bản Apple Intelligence hiện tại, vốn chỉ có 150 tỷ tham số.

Logo Apple trên iPhone. (Nguồn: Getty Images)

Trước khi chọn Google, Apple đã thử nghiệm các mô hình AI từ OpenAI và Anthropic. Sau quá trình đánh giá, Apple quyết định hợp tác với Google để triển khai Siri mới.

Phiên bản Siri được nâng cấp dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn có thể thay đổi tùy theo tiến độ phát triển.

Thỏa thuận này không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn thể hiện sự hợp tác chiến lược giữa hai ông lớn trong ngành, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh mới trong lĩnh vực trợ lý ảo và AI tiêu dùng.

Motorola ra mắt điện thoại Edge 70 siêu mỏng

Motorola vừa ra mắt Edge 70 – mẫu điện thoại siêu mỏng chỉ 5,99mm nhưng vẫn giữ được dung lượng pin lớn, đánh dấu bước tiến mới trong xu hướng thiết kế điện thoại mỏng nhẹ mà không đánh đổi hiệu năng.

Dù chỉ dày hơn iPhone Air một chút, Edge 70 vượt trội về thời lượng pin với viên pin 4.800mAh, cho phép sử dụng thoải mái trong hơn 1 ngày. Đây là kết quả của việc ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 68W và sạc không dây Qi 15W, tuy không có Qi2 nhưng Motorola tặng kèm ốp lưng nam châm để hỗ trợ sạc không dây tốt hơn.

Edge 70 chỉ dày 5,99mm nhưng pin của nó gần như tương đương với S25 Ultra. (Nguồn: TheVerge)

Edge 70 sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4 – đủ dùng cho phần lớn người dùng, nhưng không mạnh bằng các flagship cùng phân khúc. Điểm trừ lớn nhất là phần mềm Android bị cài sẵn quá nhiều ứng dụng và quảng cáo.

Motorola cài sẵn hơn 14 ứng dụng riêng, cùng nhiều app bên thứ ba như Candy Crush, Pinterest, Monopoly Go… Ngoài ra, màn hình khóa còn hiển thị quảng cáo dưới dạng hình ảnh và bài viết, gây khó chịu cho người dùng.