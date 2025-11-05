Công nghệ 5/11: Sẽ có MacBook giá rẻ, tài xế thành ‘car tender’ thời robotaxi

(VTC News) -

‘Car tender’ - vai trò mới của tài xế trong kỷ nguyên robotaxi

CEO của Lyft, David Risher, đã gợi ý về một vai trò mới gọi là “car tender” - người phục vụ trong xe tự lái. Những người này có thể giúp khách mang hành lý, pha đồ uống hoặc làm hướng dẫn viên địa phương khi xe đưa khách từ điểm A đến điểm B.

Dù robotaxi đang phát triển, Risher cho rằng sẽ mất rất nhiều năm trước khi xe tự lái thay thế hoàn toàn tài xế con người. Trong thời gian đó, sẽ tồn tại giai đoạn chuyển tiếp, trong đó cả tài xế truyền thống và xe tự lái cùng làm việc.

David Risher là CEO của Lyft kể từ năm 2023. (Nguồn: Lyft)

Lyft đang xem xét cho phép người dùng đưa xe tự lái cá nhân lên nền tảng để kiếm tiền, thay vì phải tự lái. Thay vì tự xây dựng công nghệ, Lyft hợp tác với các công ty như Waymo và Baidu để tích hợp xe tự lái vào nền tảng của mình.

Lyft tạo công cụ “driver accomplishment letter” - thư giới thiệu sử dụng AI - giúp tài xế có thể xin việc ở các ngành dịch vụ khác bằng cách chứng minh độ tin cậy và số chuyến đã hoàn thành. Uber, đối thủ của Lyft, cũng đang mở rộng các cơ hội kiếm tiền cho tài xế, bao gồm chương trình huấn luyện AI thử nghiệm tại Mỹ.

IBM cắt giảm nhân sự trong quý 4

IBM thông báo sẽ cắt giảm một số lượng lớn nhân sự trong quý 4/2025. Công ty cho biết, đây là một phần trong chiến lược “tái cân bằng lực lượng lao động” nhằm tập trung vào mảng phần mềm có biên lợi nhuận cao.

Việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến “tỷ lệ phần trăm thấp ở mức một chữ số” trong tổng số nhân viên toàn cầu của IBM. Với khoảng 270.000 nhân viên tính đến cuối năm 2024, điều này có thể liên quan đến hàng nghìn người.

Logo của công ty IBM được chụp tại hội nghị thượng đỉnh về công nghệ và khởi nghiệp Viva Tech ở Paris, Pháp năm 2018. (Nguồn: Reuters)

IBM cho biết một số nhân viên tại Mỹ có thể bị ảnh hưởng, nhưng tổng số nhân sự tại Mỹ dự kiến sẽ không thay đổi nhiều so với năm trước.

Dưới sự lãnh đạo của CEO Arvind Krishna, IBM đang đẩy mạnh đầu tư vào mảng phần mềm, đặc biệt là thông qua bộ phận Red Hat, để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ đám mây và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Apple chuẩn bị ra mắt MacBook giá rẻ đầu tiên

Theo Bloomberg, Apple đang trong giai đoạn sản xuất ban đầu một mẫu MacBook giá rẻ, dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2026. Thiết bị này đang được thử nghiệm nội bộ và sản xuất bởi các nhà cung cấp nước ngoài.

Apple muốn thu hút người dùng phổ thông, học sinh sinh viên và doanh nghiệp - những người thường sử dụng laptop cho các tác vụ nhẹ như duyệt web, chỉnh sửa nội dung đơn giản và xử lý văn bản.

Một nông dân sử dụng Macbook ngay giữa cánh đồng của mình. (Nguồn: Apple)

Mẫu MacBook này sẽ có thiết kế mới, sử dụng màn hình LCD cấp thấp và chạy chip dòng A-series (dành cho iPhone), được cho là có hiệu năng vượt trội hơn chip M1. Kích thước màn hình có thể nhỏ hơn MacBook Air 13.6 inch.

Để cạnh tranh với Chromebook và laptop Windows vốn có giá chỉ vài trăm USD, Apple dự kiến bán mẫu MacBook này với giá “thấp hơn nhiều so với 1.000 USD”. Mức giá lý tưởng để tạo sức hút mạnh có thể là khoảng 700 USD hoặc thấp hơn.

Việc Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10 sẽ buộc nhiều người dùng và doanh nghiệp phải mua máy mới. Đây là cơ hội để Apple tiếp cận nhóm khách hàng vốn chưa từng sử dụng Mac trước đây.