(VTC News) -

Giấy đặt cọc mua đất viết tay có giá trị pháp lý không?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015, đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị để bảo đảm thực hiện hoặc giao kết hợp đồng.

Pháp luật không quy định hợp đồng đặt cọc phải được lập theo hình thức cụ thể nào, do đó, Quý khách hàng có thể sử dụng giấy viết tay để lập hợp đồng đặt cọc mua bán đất.

Tuy nhiên, để giấy đặt cọc mua đất viết tay có giá trị pháp lý, cần đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015:

Các bên tham gia thỏa thuận đặt cọc có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự phù hợp với thỏa thuận đặt cọc.

Các bên đặt cọc, bên nhận đặt cọc hoàn toàn tự nguyện.

Mục đích, nội dung của hợp đồng đặt cọc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

Tóm lại, giấy đặt cọc mua đất bằng viết tay có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng đặt cọc được công chứng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Đặt cọc bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không? (ảnh minh họa)

Hợp đồng đặt cọc mua bán đất có cần công chứng không?

Căn cứ Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Công chứng 2014 không quy định bắt buộc hợp đồng đặt cọc mua bán đất phải được công chứng. Do đó, về nguyên tắc, Quý khách hàng không cần phải công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán đất, kể cả khi hợp đồng được lập bằng giấy viết tay.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc công chứng hợp đồng đặt cọc mua bán đất, dù không bắt buộc, vẫn được khuyến khích. Việc công chứng sẽ giúp các bên hạn chế tối đa những rủi ro có thể phát sinh.

Giải quyết tranh chấp lấy lại tiền đặt cọc bằng giấy viết tay

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đặt cọc mua bán đất, có thể xảy ra trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng. Khi đó, Quý khách hàng có thể áp dụng các biện pháp sau để giải quyết tranh chấp và lấy lại tiền đặt cọc:

Thương lượng:

Đây là biện pháp đầu tiên Quý khách hàng nên áp dụng khi có tranh chấp xảy ra. Hai bên nên trực tiếp trao đổi, thương lượng để tìm ra phương án giải quyết phù hợp, có lợi cho cả hai bên.

Hòa giải:

Nếu việc thương lượng không thành công, Quý khách hàng có thể yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã hòa giải. Hoặc hòa giải thông qua hòa giải viên theo quy định của Luật Đối thoai, hòa giải tại Tòa án 2020.

Khởi kiện:

Nếu các biện pháp trên không giải quyết được tranh chấp, Quý khách hàng có thể khởi kiện ra Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.