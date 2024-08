Đảo Hòn Tre bùng nổ 'đại tiệc' lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

(VTC News) -

Những màn tranh tài bùng nổ, hấp dẫn không chỉ cho khán giả thưởng thức đại tiệc ánh sáng, âm nhạc hoành tráng chưa từng có, mà còn là minh chứng “vịnh biển thiên đường” đầy tiềm năng trở thành “mảnh đất vàng” cho loạt sự kiện quy mô quốc tế, hứa hẹn là trung tâm du lịch mới của thế giới.

Màn tranh tài mãn nhãn giữa Pháp và UAE

Ngay từ rất sớm, hàng trăm ngàn khán giả đã đổ về Vinpearl Harbour (đảo Hòn Tre) để vui chơi, chờ đợi những màn trình diễn drone light đỉnh cao. Tại nhiều địa điểm dọc vịnh biển Nha Trang, người dân, du khách tập trung rất đông, háo hức theo dõi từ xa.

Mở màn cho đêm bế mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 là màn trình diễn đầy ấn tượng của đội UAE.

Chọn chủ đề “Việt Nam diệu kỳ”, đội UAE đã vẽ lên bầu trời vịnh biển tầng tầng lớp lớp hình ảnh những di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam bằng hơn 1.000 drone light. Đặc biệt nhất là màn tái hiện hình ảnh rồng vàng uốn lượn đầy kiêu hãnh tạo cho người xem sự xúc động, choáng ngợp.

Ngay sau đó, màn trình diễn với chủ đề “Kỳ quan di sản năm châu” của đội Pháp đưa khách xem chu du khắp thế giới. Vẻ đẹp từ các kỳ quan cổ đại đến những kỳ quan thiên nhiên được tái hiện sống động bởi hàng nghìn chiếc drone, làm nên màn trình diễn mãn nhãn, ngập tràn cảm xúc lý thú.

Màu sắc rực rỡ, hình ảnh, âm nhạc hoành tráng đã gây ấn tượng ngay lập tức cho khán giả, đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Chị Bích Ngân (27 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Các màn trình diễn ánh sáng bằng drone quá hoành tráng, từ số lượng drone, kỹ thuật trình diễn, câu chuyện đều vô cùng độc đáo mình theo dõi không sót tiết mục nào. Hy vọng những sự kiện như này sẽ diễn ra thường xuyên, đưa Nha Trang vươn lên xứng tầm trung tâm du lịch, là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước”.

Trong khi đó, Alvin Tan (du khách Singapore) bày tỏ: “Tôi từng xem trình diễn drone ở một số nơi rồi, nhưng nó ít và đơn giản, không được đầu tư nhiều hiệu ứng như thế này. Màn trình diễn của các đội đều rất bắt mắt, sống động kết hợp cùng âm nhạc đem đến rất nhiều cảm xúc cho tôi”.

Bên cạnh những màn trình diễn drone light đẳng cấp, không khí đêm bế mạc được khuấy động sôi nổi với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu VPOP như Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Đức Phúc... tạo nên bữa tiệc đa giác quan đầy sức sống.

Trước đó vào đêm 13/7, hai đội thi đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc khai màn lễ hội tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha Trang. Hai đội hàng đầu Châu Á chiêu đãi hàng trăm ngàn khán giả một bữa tiệc ánh sáng kỳ ảo, ngoạn mục.

EGN 2024 - bệ phóng đưa Nha Trang thành tâm điểm du lịch mới

Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế 2024 đưa Nha Trang trở thành điểm “nóng” du lịch hè này. Theo ước tính của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lễ hội góp phần thu hút hơn 1,55 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 395.000 lượt, tăng 61,2% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt hơn 1,15 triệu lượt, tăng gần 14,9% so với cùng kỳ.

Công suất phòng toàn thành luôn ghi nhận mức cao trong những ngày diễn ra lễ hội. Riêng tại các cơ sở của Vinpearl tại Nha Trang, tỷ lệ lấp đầy lên đến hơn 90%.

Sau thành công của mùa đầu tiên này, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, hy vọng EGN sẽ là sự kiện thường niên, đồng thời trở thành sân chơi lớn nhất, quy mô nhất về trình diễn drone light nghệ thuật thế giới.

Điều này đồng nghĩa sẽ có thêm một hoạt động đẳng cấp và độc đáo được bổ sung vào bộ sưu tập trải nghiệm tại Nha Trang, bên cạnh các lễ hội tầm cỡ như Lễ hội Biển Nha Trang, Siêu nhạc hội Quốc tế 8WONDER… hay các siêu phẩm giải trí trên đảo Hòn Tre như show hành động thực cảnh trên mặt biển đầu tiên trên thế giới “Rise of the Ocean Princess”, show thực cảnh đa phương tiện Tata show, tàu ngầm thân kính du lịch đầu tiên trên thế giới, công viên nước trên biển với số đường trượt kỷ lục…

Ông Jurgen Peter Dorr, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl, chia sẻ: “Đây là một sự kiện quan trọng trong kế hoạch phát triển du lịch của Khánh Hòa, nhằm tạo ra một điểm đến quốc tế, thu hút du khách khắp nơi trên thế giới đến với Việt Nam, với Nha Trang - Khánh Hòa.

Chúng tôi rất tự hào khi được chọn làm nơi đăng cai đêm chung kết cuộc thi Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024.

Chúng tôi luôn đồng hành với tỉnh trong việc tổ chức và nâng tầm các sự kiện, lễ hội bằng những thế mạnh của mình, như sự đầu tư bài bản trong công tác tổ chức và truyền thông, quảng bá, nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất nghỉ dưỡng, giải trí quy mô và đẳng cấp cũng như dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao.

Vinpearl hướng đến xây dựng thương hiệu lễ hội cho điểm đến Nha Trang, tạo nên dấu ấn thương hiệu thu hút du khách du đến và quay trở lại với Nha Trang hàng năm, góp phần khẳng định vị thế và từng bước đưa Nha Trang góp mặt trên bản đồ du lịch thế giới.”

Sau 2 đêm thi sôi nổi, đội UAE giành ngôi vị Quán quân EGN 2024. Ban tổ chức cũng công bố các giải thưởng: “Câu chuyện xuất sắc nhất” dành cho đội: Trung Quốc “Kỹ thuật trình diễn xuất sắc nhất” thuộc về: Hàn Quốc “Hình ảnh xuất sắc nhất” được trao cho đội: Pháp